mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/新手指南/合約/MEXC合約閃電交易使用指南

MEXC合約閃電交易使用指南

#初階
#合約
#新手入門
2024.05.27 MEXC
分享

1. 閃電交易介紹


閃電交易是 MEXC 平臺提供的一種在合約 K 線圖上以市價進行快速建倉的功能。

閃電交易是以市價進行開倉，同時實時顯示當前市場價格變動情況，這在一定程度上提高了用戶的交易效率。但這個功能僅能支持開倉操作，如果您想進行槓桿調整、保證金模式調整等相對複雜的設置，您需要在交易頁面右側的下單區域進行設置。

2. 如何進行閃電交易


目前閃電交易僅支持 Web 端，我們以 U 本位合約為例進行演示。

2.1 開啟閃電交易功能


打開 MEXC 官網並登錄賬號，點擊【合約交易】下的【USDT本位永續合約】，在合約交易頁面，點擊右上角設置【⚙️】按鈕。


在偏好設置頁面中，打開【閃電交易】右側的開關按鈕，即可開啟閃電交易。


2.2 設置合約單位


閃電交易提供了 4 種不同的合約單位，點擊【請輸入數量】上方的【▼】即可打開合約單位設置頁面，選擇您要使用的合約單位，點擊【確定】完成切換。


當您選擇 BTC 為合約單位時，您輸入的數量將以 BTC 為單位進行顯示，同時有對應的 USDT 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 0.1 BTC 時，會有相應的彈窗提醒您對應的 USDT 數量。


當您選擇合約單位為張時，您輸入的數量將以張為單位進行顯示，同時有對應的 BTC 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 10 張時，會有相應的彈窗提醒您對應的 BTC 數量。

注意，單位張和單位 BTC 之間的換算為 1張 = 0.0001 BTC。


當您選擇 USDT（訂單價值）為合約單位時，您輸入的數量將以 USDT 為單位進行顯示，同時有對應的 BTC 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 100 USDT 時，會有相應的彈窗提醒您對應的 BTC 數量。

注意：選擇 USDT（訂單價值）為合約單位時，您可以通過調整槓桿來修改訂單倉位所需要的保證金。


當您選擇 USDT（訂單成本）為合約單位時，您輸入的數量將以 USDT 為單位進行顯示。如下圖所示中，我們輸入了 100 USDT 的數量。

注意：和 USDT（訂單價值）不同的是，選擇 USDT（訂單成本）為合約單位，該成本不受槓桿影響。


2.3 使用閃電交易開倉


在合約交易頁面，當您打開閃電交易功能後，在 K 線圖上您可以看到閃電交易的下單區域。在【請輸入數量】的框中輸入數量後點擊【市價買入】或【市價賣出】，即可以當前市價完成合約開倉。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM