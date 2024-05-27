MEXC合約閃電交易使用指南









閃電交易是 MEXC 平臺提供的一種在合約 K 線圖上以市價進行快速建倉的功能。





閃電交易是以市價進行開倉，同時實時顯示當前市場價格變動情況，這在一定程度上提高了用戶的交易效率。但這個功能僅能支持開倉操作，如果您想進行槓桿調整、保證金模式調整等相對複雜的設置，您需要在交易頁面右側的下單區域進行設置。









目前閃電交易僅支持 Web 端，我們以 U 本位合約為例進行演示。









打開 MEXC 官網並登錄賬號，點擊【合約交易】下的【USDT本位永續合約】，在合約交易頁面，點擊右上角設置【⚙️】按鈕。









在偏好設置頁面中，打開【閃電交易】右側的開關按鈕，即可開啟閃電交易。













閃電交易提供了 4 種不同的合約單位，點擊【請輸入數量】上方的【▼】即可打開合約單位設置頁面，選擇您要使用的合約單位，點擊【確定】完成切換。









當您選擇 BTC 為合約單位時，您輸入的數量將以 BTC 為單位進行顯示，同時有對應的 USDT 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 0.1 BTC 時，會有相應的彈窗提醒您對應的 USDT 數量。









當您選擇合約單位為張時，您輸入的數量將以張為單位進行顯示，同時有對應的 BTC 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 10 張時，會有相應的彈窗提醒您對應的 BTC 數量。





注意，單位張和單位 BTC 之間的換算為 1張 = 0.0001 BTC。









當您選擇 USDT（訂單價值）為合約單位時，您輸入的數量將以 USDT 為單位進行顯示，同時有對應的 BTC 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 100 USDT 時，會有相應的彈窗提醒您對應的 BTC 數量。





注意：選擇 USDT（訂單價值）為合約單位時，您可以通過調整槓桿來修改訂單倉位所需要的保證金。









當您選擇 USDT（訂單成本）為合約單位時，您輸入的數量將以 USDT 為單位進行顯示。如下圖所示中，我們輸入了 100 USDT 的數量。





注意：和 USDT（訂單價值）不同的是，選擇 USDT（訂單成本）為合約單位，該成本不受槓桿影響。













在合約交易頁面，當您打開閃電交易功能後，在 K 線圖上您可以看到閃電交易的下單區域。在【請輸入數量】的框中輸入數量後點擊【市價買入】或【市價賣出】，即可以當前市價完成合約開倉。









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