



通行密鑰是指一種全新的身份驗證技術，用戶在使用網站或者應用程序的時候無需手動輸入密碼即可登錄在線賬戶。藉助通行密鑰，用戶可以使用指紋、人臉掃描或設備屏鎖設置（例如PIN 碼）等方式登錄賬戶，通行密鑰提供強大有效的保護機制，可防範釣魚式攻擊等威脅。









1.1 無需密碼，簡化登錄：使用指紋、人臉掃描等方式即可直接登錄賬號，簡化登錄方式，避免多次輸入或輸錯密碼等問題。





1.2 提高安全性：通行密鑰基於 FIDO 聯盟和 W3C 標準，採用加密密鑰對來代替密碼，從而顯著提升了安全性。通行密鑰與其所屬的應用程序或網站密切相關，確保用戶不會因被欺詐性應用程序或網站誤導而使用通行密鑰登錄。





1.3 與密碼並存使用：通過通行密鑰登錄，您可以使用自動填充、人臉識別或指紋識別等生物識別技術進行認證，從而實現密碼向通行密鑰的無縫過渡，這種設計使得用戶能夠同時使用密碼和通行密鑰。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。