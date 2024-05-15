如何修改合約交易當前倉位的信息排序





在合約交易時，當您成功建倉且訂單觸發後，訂單會顯示在【當前倉位】中。





在當前倉位列表下，包含了合約、持倉量、開倉均價、合理價格、預估強平價、保證金比率、保證金、未實現盈虧、已實現盈虧、市價全平、止盈/止損、平倉、反手等眾多數據信息和操作按鈕。





由於信息比較多，因此在顯示時會出現顯示不完全的情況，需要您手動左右滑動進行查看。為了滿足不同用戶的使用習慣，MEXC 上線了當前倉位信息排序的功能，您可以根據自己的使用習慣，自定義這些信息的排列順序。









這一功能僅支持在 Web 端進行更改，App 端不支持。









這一功能類似 Excel 表格中的凍結窗口的功能。在【當前倉位】下的【合約】旁邊有一個【📌】固定按鈕，點擊後【合約】這一列將被凍結。





當您左右滑動窗口的時候，【合約】列被固定，不再發生滑動。













當您想對您的當前倉位訂單進行如反手、平倉等操作時，由於 Web 端的信息比較多，您需要左右滑動才能找到您需要的操作按鈕，然後進行操作。





使用自定義的排序功能，您可以將您熟悉和常用的按鈕和數據展示擺放在前面，其他的放到後面，這樣能夠幫助您在交易時節省不少時間。





如下動圖所示，我們將【閃電平倉】這個操作移動到最前方。鼠標長按【閃電平倉】上的【市價全平】欄，將【市價全平】拖動到最左側【合約】旁邊，鬆開鼠標完成移動，功能排序更改成功。





注意，最左側的【合約】不支持排序移動，保持在最左側。









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