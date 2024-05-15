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如何提交 OTC 工單？

#初階
#新手入門
2024.05.15 MEXC
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加密貨幣 OTC 交易即我們常說的場外交易，是指買賣雙方之間交易加密貨幣和法幣的行為。當您使用法幣購買加密貨幣，或者準備出售加密貨幣兌換成法幣時，都需要使用到 OTC 交易。

如果您在使用 MEXC 平臺的 OTC 交易時遇到問題，您可以前往工單頁面填寫並提交對應的資料，MEXC OTC 客服團隊會以郵件的形式在 24 小時內進行回覆。

1. Web端


打開 MEXC 官網首頁並登錄個人賬號，向下滑動頁面至底部，點擊【用戶支持】下的【提交諮詢】進入相應頁面。


點擊【OTC 諮詢】切換到 OTC 的工單提交頁面，填寫問題分類、諮詢標題、具體描述、郵箱地址、上傳附件（非必填）後，點擊【提交】按鈕即可。

在問題分類中，目前提供了 P2P 訂單、全球銀行轉賬、信用卡買幣、第三方買幣、MEXC 卡、OTC 交易安全問題以及其他等具體的場景問題。

在【具體描述】中請仔細填寫您在 OTC 交易中碰到的問題等信息，MEXC OTC 客服團隊工作人員會在 24 小時以內以郵件方式儘快回覆您。


2. App端


打開 MEXC App 並登錄，在首頁點擊【更多】，選擇【客服】下的【提交工單】。

在工單頁面點擊【OTC諮詢】切換到 OTC 的工單提交頁面，填寫問題分類、諮詢標題、具體描述、郵箱地址、上傳附件（非必填）後，點擊【提交】按鈕即可。

在問題分類中，目前提供了 P2P 訂單、全球銀行轉賬、信用卡買幣、第三方買幣、MEXC 卡、OTC 交易安全問題以及其他等具體的場景問題。

在【具體描述】中請仔細填寫您在 OTC 交易中碰到的問題等信息，MEXC OTC 客服團隊工作人員會在 24 小時以內以郵件方式儘快回覆您。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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