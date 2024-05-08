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4月MX專區活動數據表現

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2024.05.8 MEXC
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4月份比特幣正式完成減半，和歷次減半一樣出現回調現象，最低時價格跌破 6 萬美元，大盤也受到影響整體回調。MX 在 4 月份迎來新一輪的上漲，突破新高達到了 5.858 美元，目前價格維持在 4.9 美元附近。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》進行了解。

1. 4月 MX 專區活動數據表現


2024 年 4 月，MEXC 平臺一共開展了 304 場空投活動，其中 5 場 Launchpad，299 場陽光普照活動。空投活動共發放價值超 1738 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 76%。

根據 MEXC 平臺數據統計，在 4 月所有的 304 場空投獎勵中，排名前三的代幣漲幅均超過了 450%。四月漲幅最高的代幣 POPCAT 價格上漲高達 607.4%。而漲幅在第二第三的代幣 DLORD 和 WUF，價格上漲分別為 484.5% 和 464.2%。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，所有的代幣價格上漲率均超過 120%。

2024 年 4 月優質代幣前 10 名

項目名稱
空投時間
（投入MX時間）
價格上漲率
（取自4月30日數據）
POPCAT
2024/4/18
607.40%
DLORD
2024/4/26
484.50%
WUF
2024/4/15
464.20%
APU
2024/4/6
263.92%
LUST
2024/4/30
220.00%
OCH
2024/4/4
215.00%
QTK
2024/4/13
187.90%
ANDYETH
2024/4/11
156.10%
CHATAI
2024/4/11
143.44%
GOL
2024/4/29
126.40%

2. 如何參與空投代幣活動


Launchpad 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpad 活動。

打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpad】和【陽光普照】的活動入口。


3. 如何購買MX


如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpad 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《一分鐘購買 MX》，按照教程步驟進行購買。

持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，使用 MX 抵扣還能再享 9 折的合約優惠。

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