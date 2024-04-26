如何在合約交易中止損？

合約交易中的止損功能幫助交易者限制損失並控制風險。通過設置止損價位，您可以確保在市場朝不利方向發展時，及時退出倉位，從而避免進一步損失。
合約交易中的止損是指在價格達到一定水平時，執行交易以平倉並限制進一步的損失。在合約交易中，止損通常以一定價格或百分比來設定，一旦市場價格觸及或透過設定的止損點，交易就會自動執行。
指定一個固定的金額作為止損點。例如，如果您開倉了某個合約：您可以設定一個止損點，一旦該合約交易對的價格下跌到止損點，您就會自動平倉該合約，以限制您的損失。
您可以根據您的風險承受能力設定一個百分比止損。例如，您可以設定在資產價格下跌到您購買價格的10%時自動出售該資產。
您可以使用技術指標來設定止損點。例如，您可以使用移動平均線、支撐線、阻力線等技術指標來確定止損點。
將止損點分成多個階段，逐步降低止損點。這可以幫助您在市場波動時更靈活地調整止損點。
是指在對手價平倉的基礎上，實行“最優30檔”成交：您發出的平倉訂單能夠迅速以30檔範圍內對手方價格進行成交，未成交部分自動轉為限價委託單。
您需要設置【價格】（市價或者最新價）和【數量】（25%，50%，75%和100%）
這將會撤銷全部「限價委託單」，並以市價委託方式平倉所有倉位（受市場行情影響,您的操作未必100%成功）。
採用【市價】進行【平多】/【平空】也可以達到主動止損的目的。
【止盈】/【止損】功能既可以在開倉前完成設置，也可以在建倉後編輯。具體內容請參考：合約交易的止盈止損
在MEXC合約交易平臺，您可以根據自身的風險偏好、交易策略和市場情況設置止損條件：通常是以價格或百分比形式設定；也可以手動執行止損訂單，將交易平倉以限制損失。止損功能有助於控制風險並防止損失進一步擴大。然而，在合約交易實戰中，不同的市場情緒會激發不同的止損行為：比如，基本面（如：行業消息）利好或者利空的時候，交易者可能會主動平掉已有的倉位。所以，更多止損技術需要通過實盤積累。
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