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如何在合約交易中止損？

#合約
#新手入門
2024.04.26 MEXC
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合約交易中的止損功能幫助交易者限制損失並控制風險。通過設置止損價位，您可以確保在市場朝不利方向發展時，及時退出倉位，從而避免進一步損失。

1. 定義


合約交易中的止損是指在價格達到一定水平時，執行交易以平倉並限制進一步的損失。在合約交易中，止損通常以一定價格或百分比來設定，一旦市場價格觸及或透過設定的止損點，交易就會自動執行。

2. 止損方式


2.1 固定金額止損


指定一個固定的金額作為止損點。例如，如果您開倉了某個合約：您可以設定一個止損點，一旦該合約交易對的價格下跌到止損點，您就會自動平倉該合約，以限制您的損失。

2.2 百分比止損


您可以根據您的風險承受能力設定一個百分比止損。例如，您可以設定在資產價格下跌到您購買價格的10%時自動出售該資產。

2.3 技術指標止損


您可以使用技術指標來設定止損點。例如，您可以使用移動平均線、支撐線、阻力線等技術指標來確定止損點。

2.4 逐步止損


將止損點分成多個階段，逐步降低止損點。這可以幫助您在市場波動時更靈活地調整止損點。

3. 使用指南（以MEXC主站為例）


3.1 閃電平倉


是指在對手價平倉的基礎上，實行“最優30檔”成交：您發出的平倉訂單能夠迅速以30檔範圍內對手方價格進行成交，未成交部分自動轉為限價委託單。

3.2【平多】/【平空】


您需要設置【價格】（市價或者最新價）和【數量】（25%，50%，75%和100%）

3.3【一鍵平倉】


這將會撤銷全部「限價委託單」，並以市價委託方式平倉所有倉位（受市場行情影響,您的操作未必100%成功）。

【溫馨提示】


採用【市價】進行【平多】/【平空】也可以達到主動止損的目的。

3.4【限價】


  • 由於【限價】委託完成【平多】/【平空】只能在最新價以及優於最新價（即：有盈利的情況）的價格完成；

  • 所以，開倉後，【限價】平倉無法達到止損的目的。

  • 由下圖可知：當開倉做多BTC/USDT時，採用【限價】設置止損平倉（【委託價格】為 65000 USDT），無法低於最新價格成交（成交均價為66972.7 USDT）。


3.5【計劃委託】


  • 您可以精確設置【觸發價格】、【價格】和【數量】（可以調整比例）；

  • 【限價】委託完成【平多】/【平空】既可以在最新價以及優於最新價（即：有盈利的情況）的價格完成，也可以在在劣於最新價（即：有虧損的情況）的價格完成；

  • 由下圖可知：當開倉做多BTC/USDT時，採用【計劃委託】可以設置兩個方向的【平倉】；那麼：當【成交均價】小於【開倉均價】時，也可以觸發委託，完成既定的【止損】。


3.6【跟蹤委託】


  • 【跟蹤委託】可以精確設置【回調幅度】（【比例】或【價距】）和【數量】（可以調整比例）；

  • 【跟蹤委託】完成【平多】/【平空】只能在劣於最新價（即：有虧損的情況）的價格完成；

  • 由下圖可知：當開倉做空BTC/USDT時，採用【跟蹤委託】後，已有倉位在劣於最新價（64924.7 USDT）的價格10%左右完成。



3.7 只做Maker


  • 與【限價】相似：由於【只做Maker】委託完成【平多】/【平空】只能在最新價以及優於最新價（即：有盈利的情況）的價格完成；

  • 所以，開倉後，【只做Maker】平倉無法達到止損的目的；

  • 由下圖可知：當開倉做多BTC/USDT時，採用【只做Maker】設置止損平倉（【委託價格】為 65000 USDT），訂單被撤銷。


3.8【止盈】/【止损】


【止盈】/【止損】功能既可以在開倉前完成設置，也可以在建倉後編輯。具體內容請參考：合約交易的止盈止損

4. 總結


在MEXC合約交易平臺，您可以根據自身的風險偏好、交易策略和市場情況設置止損條件：通常是以價格或百分比形式設定；也可以手動執行止損訂單，將交易平倉以限制損失。止損功能有助於控制風險並防止損失進一步擴大。然而，在合約交易實戰中，不同的市場情緒會激發不同的止損行為：比如，基本面（如：行業消息）利好或者利空的時候，交易者可能會主動平掉已有的倉位。所以，更多止損技術需要通過實盤積累。

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