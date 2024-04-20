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和我們共慶MEXC六周年！

2024.04.20 MEXC
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4 月，MEXC 迎來六周年慶！歷經六載，MEXC 一直秉承用戶至上的原則，致力於為用戶打造安全穩定的交易環境。

回顧過去MEXC 在牛熊交替中深耕，上幣最快，幣種最全，為用戶提供更多的幣種選擇；堅持低費率的政策，幫助用戶降低交易成本；合約深度行業領先，產品性能持續優化，經受住多次行情劇烈波動的考驗，保持交易的穩定性。

這些成績的背後離不開MEXC社區用戶的支持， 為了回饋用戶，我們在 MEXC 六周年到來之際準備了不同類型的活動和豐厚的獎勵，誠邀您和我們共慶這美好的時刻。

您的 MEXC 六周年活動指南


在這裡您可以看到 MEXC 六周年慶祝活動的全部內容，您可以提前設置提醒，根據活動的進度參與您感興趣的活動。有關不同活動的詳細信息和參與方式，請關注MEXC 官方推特獲得詳細信息。

1. 換頭像迎六周年


MEXC 推出了一系列六周年頭像相框，您可以選擇其中喜愛的頭像框，將其應用到您的頭像上，與 MEXC 一同慶祝六周年的到來！

  • 活動時間：2024.4.22-2024.4.28
  • 參與條件：關注 MEXC 官方推特，換上帶有 MEXC 六周年像框的頭像，點讚並轉發我們的活動推文。
  • 總獎池300 USDT

2. 合約幸運轉盤及分享活動


如果您是交易愛好者，在活動期間完成指定金額的合約交易，即可獲得相應的參與轉盤抽獎的機會，瓜分價值高達 50,000 USDT的獎池。

不同合約交易額對應的抽獎次數如下表所示：
條件
達成後抽獎次數
達成合約交易額 5,000 USDT
1
達成合約交易額 10,000 USDT
1
達成合約交易額 50,000 USDT
1
達成合約交易額 100,000 USDT
1
達成合約交易額 300,000 USDT
1
達成合約交易額 500,000 USDT
2
達成合約交易額 1,000,000 USDT
3
達成合約交易額 3,000,000 USDT
4
達成合約交易額 5,000,000 USDT
5
達成合約交易額 10,000,000 USDT
6

如果您不擅長合約交易，也可以參與我們的分享轉推活動。我們將抽取 10 位幸運用戶每人送出價值 10 USDT 的獎勵。

  • 活動時間：2024.4.22-2024.4.28
  • 參與條件
轉盤抽獎：合約交易達到指定金額，即可參與轉盤抽獎。更多活動規則詳情您可以在活動頁面進行查看。
分享轉推：關注 MEXC 官方推特，點讚和引用轉發活動推文，並在評論區艾特出您的三位好友，填寫谷歌表單即可完成參與。
  • 總獎池50100 USDT

3. 六周年壁紙活動


更換您的壁紙，與我們一同慶祝 MEXC 的六周年！在我們的活動推文的評論區曬出您的六周年壁紙，即可參與活動抽獎。

  • 活動時間：2024.4.28-2024.5.04
  • 參與條件：關注 MEXC 官方推特，點讚和轉發我們的活動推文，並在評論區曬出您的六周年壁紙完成參與。
  • 總獎池100 USDT

除了上述活動之外，MEXC 還根據不同國家和地區推出了一系列本土專屬活動。您可以關注本土專屬的社群社媒渠道，以免錯過相關活動。

🔔 Tips：建議實時關注官方社群社媒賬戶，提前設置鬧鐘提醒活動上線時間，抓住機會，贏取獎勵。


衷心感謝每一位社區用戶對 MEXC 的支持和陪伴。我們期待在活動中見到您，也希望下一個周年再次與您相遇，共同見證我們的成長與進步！

新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

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