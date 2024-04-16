如何在MEXC查看合約熱力圖













合約熱力圖是 MEXC 平臺提供的一種實時數據工具。通過熱力圖，您能夠查看到 MEXC 平臺在一段時間內，前 10 至前 50 種合約交易對的成交量或漲跌幅情況。





合約熱力圖能夠讓用戶根據成交量或漲跌幅指標快速分析永續合約的表現，合約的成交量越高，漲跌幅越大，在圖上表現出來的方塊就越大。









目前 MEXC 熱力圖僅支持合約數據顯示。









打開MEXC官網並登錄，在頂部導航欄中點擊【市場】，在市場頁面點擊【熱力圖】即可查看。









您可以選擇按照【成交量】或者【24H漲跌幅】進行篩選，最高支持【前50幣種】的篩選。





如果您對於時區有所偏好，可以在熱力圖最右側進行調整。





不同顏色代表了不同幅度的漲跌幅，將鼠標移動到右側色塊上，即可查看該顏色對應的漲跌幅度。









當您將鼠標移動到某個合約色塊上時，會顯示出該合約的交易對名稱，成交量以及 24H 漲跌幅數據。點擊這個合約色塊，將直接跳轉到對應的交易頁面，在交易頁面您可以開始合約交易。













打開 MEXC App 在首頁點擊【更多】，選擇【功能】下的【熱力圖】即可查看。









在熱力圖頁面，點擊左上角【篩選】，您可以選擇按照【成交量】或者【24H漲跌幅】進行篩選，最高支持【前50幣種】的篩選。





如果您對於時區有所偏好，同樣可以在篩選界面進行調整。





不同顏色代表了不同幅度的漲跌幅，點擊灰色按鈕【漲跌幅說明】，即可查看不同顏色對應的漲跌幅度。





相比網頁端，App端增加了分享功能。在熱力圖頁面，點擊右上角的分享按鈕，彈出分享界面，滑動到下方選擇【下載】或者【分享】，完成您的分享操作。





當您點擊某個合約色塊時，會顯示出該合約的交易對名稱，成交量以及 24H 漲跌幅數據。點擊【立即交易】直接跳轉到對應的交易頁面，在交易頁面您可以開始合約交易。













熱力圖中面積較大的方塊代表著成交量越大，這也可能意味著市場情緒較高，可能會有較大的價格波動，還可以通過對比 24H 漲跌幅的數據進行驗證。關注這些方塊面積大的合約，即可找到交易活動較為活躍的合約。最後基於您對於熱力圖的分析結果制定交易策略。





需要注意的是，合約熱力圖雖然可作為交易決策的數據參考，但由於數據維度有限，建議結合其他技術指標和分析工具以確保最終的交易決策的準確性。









相較於數據展示，可視化的熱力圖更加直觀和清晰，一目了然地展示了合約交易對的成交量或24小時漲跌幅情況，從而節省比對時間。然而，合約熱力圖只是一種輔助工具，並不能保證交易決策的正確性。因此在進行交易之前，建議您學習如何合理控制風險，並設定適當的止盈止損策略。





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