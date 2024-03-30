如何在合約交易中止盈？





合約交易中的止盈功能可以幫助交易者在達到預設的利潤目標時即時退出交易，從而鎖定已實現的利潤，有助於確保交易者不會錯失利潤。









合約交易的止盈是指在合約交易中設定一個目標價格，當市場價格達到或超過此價格時，投資者會自動執行交易以平倉並鎖定利潤的行為。在這種情況下，投資者主動決定在達到預期收益時退出交易，以避免錯失利潤機會，並保護已經獲得的利潤。













指定一個固定的金額作為止盈點。一旦您的交易達到了預期的利潤，您就可以自動退出該交易以鎖定收益。









您可以設定一個百分比止盈點，一旦您的交易盈利達到了您設定的百分比，您就可以退出該交易以鎖定收益。









使用技術指標來確定止盈點。例如，您可以使用移動平均線、RSI（相對強弱指標）、MACD（移動平均收斂/發散指標）等技術指標來確定最佳的止盈點。









將止盈點分成多個階段，逐步提高止盈點。這可以幫助您在市場走勢持續向好時最大化利潤。









當您倉位出現浮盈時，您可以使用以下平倉方式完成止盈，部分平倉方式不能完成止盈：









是指在對手價平倉的基礎上，實行“最優30檔”成交：您發出的平倉訂單能夠迅速以30檔範圍內對手方價格進行成交，未成交部分自動轉為限價委託單。









您需要設置【價格】（市價或者最新價）和【數量】（25%，50%，75%和100%）









這將會撤銷全部限價委託掛單，並以市價委託方式平倉所有倉位（受市場行情影響,您的操作未必100%成功）。









採用【市價】進行【平多】/【平空】也可以達到主動止盈的目的。









由於【限價】委託完成【平多】/【平空】只能在最新價以及優於最新價（即：有盈利的情況）的價格完成；





由下圖可知：您在完成【限價】委託後，訂單類型屬於【限價委託】，並且只能在最新價以及優於最新價的價位完成觸發

















您可以精確設置【觸發價格】、【價格】和【數量】（可以調整比例）；





【限價】委託完成【平多】/【平空】既可以在最新價以及優於最新價（即：有盈利的情況）的價格完成，也可以在在劣於最新價（即：有虧損的情況）的價格完成；





由下圖可知：當開倉做多BTC/USDT時，採用【計劃委託】可以設置兩個方向的【平倉】；那麼：當【成交均價】小於【開倉均價】時，也可以觸發委託，完成既定的【止損】。













【跟蹤委託】可以精確設置【回調幅度】（【比例】或【價距】）和【數量】（可以調整比例）；





【跟蹤委託】完成【平多】/【平空】只能在劣於最新價（即：有虧損的情況）的價格完成；





所以，開倉後，【跟蹤委託】平倉無法達到止盈的目的；





由下圖可知：當開倉做多BTC/USDT時，採用【跟蹤委託】後，已有倉位將在劣於最新價（67158.7 USDT）的價格10%左右完成平倉。

















與【限價】相似：由於【只做Maker】委託完成【平多】/【平空】只能在最新價以及優於最新價（即：有盈利的情況）的價格完成；





由下圖可知：您在完成【只做Maker】委託後，訂單類型屬於【限價委託】，並且只能在最新價以及優於最新價的價位完成觸發

























合約交易的止盈功能對於投資者來說非常重要，因為它可以幫助投資者有效管理風險、保護資金，並在市場行情變化時實現更好的利潤。通過設定明確的止盈目標，投資者可以更好地控制交易，並在市場變化時做出及時的決策，從而最大限度地提高交易成功的概率。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。