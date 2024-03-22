MEXC 幣本位合約完整指南









“幣本位合約”是指以某種加密貨幣（如比特幣或以太坊）作為保證金和計算盈虧的合約標的。









幣本位永續合約，以美元USD作為計價單位，盈虧結算以某種加密貨幣作為基準。MEXC提供兩種幣本位永續合約供用戶選擇：BTC USD永續和ETH USD永續。幣本位永續合約的價值為一定量的美元，例如，比特幣本位永續合約每張面值為100美元，以太坊幣本位永續合約每張面值為10美元。





和MEXC USDT本位永續合約不同，BTC USD永續支持1-125倍槓桿，ETH USD永續支持1-100倍槓桿。





在持倉模式和保證金模式方面，MEXC 幣本位永續合約和U本位永續合約類似，依然支持雙向持倉和全倉、逐倉兩種保證金模式。









3.1 登錄您的MEXC賬戶，選擇幣本位永續合約









3.2 選擇您的交易對









3.3 選擇保證金模式









3.4 確定槓桿倍數









3.5 選擇委託方式













3.6 選擇開多或開空









3.7 進行平倉操作













註：上文採用網頁端進行舉例，App端操作步驟一致。









4.1 如何計算幣本位合約的收益和虧損？









4.2 幣本位合約和 USDT 本位合約的不同是什麼？









4.3 幣本位合約面值是多少？





比特幣本位永續合約每張面值為100美元，以太坊幣本位永續合約每張面值為10美元。





4.4 是否具有最小下單數量限制？





是的，BTC USD永續最小下單數量為1張即100USD，ETH USD永續最小下單數量為1張即10 USD。





4.5 是否具有最大下單數量限制？





是的，BTC USD永續市價單和限價單單筆最大下單數量均為3000張，ETH USD永續市價單和限價單單筆最大下單數量均為20000張。





4.6 幣本位合約手續費率是多少？





幣本位合約掛單費率0%，吃單費率0.01%。





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