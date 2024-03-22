MEXC 幣本位合約完整指南

“幣本位合約”是指以某種加密貨幣（如比特幣或以太坊）作為保證金和計算盈虧的合約標的。
幣本位永續合約，以美元USD作為計價單位，盈虧結算以某種加密貨幣作為基準。MEXC提供兩種幣本位永續合約供用戶選擇：BTC USD永續和ETH USD永續。幣本位永續合約的價值為一定量的美元，例如，比特幣本位永續合約每張面值為100美元，以太坊幣本位永續合約每張面值為10美元。
和MEXC USDT本位永續合約不同，BTC USD永續支持1-125倍槓桿，ETH USD永續支持1-100倍槓桿。
在持倉模式和保證金模式方面，MEXC 幣本位永續合約和U本位永續合約類似，依然支持雙向持倉和全倉、逐倉兩種保證金模式。
3.1 登錄您的MEXC賬戶，選擇幣本位永續合約
3.2 選擇您的交易對
3.3 選擇保證金模式
3.4 確定槓桿倍數
3.5 選擇委託方式
3.6 選擇開多或開空
3.7 進行平倉操作
註：上文採用網頁端進行舉例，App端操作步驟一致。
4.1 如何計算幣本位合約的收益和虧損？
幣本位合約的收益和虧損取決於用戶的開倉價格、平倉價格以及交易量。具體計算，可以參考文章《保證金與盈虧計算》。
4.2 幣本位合約和 USDT 本位合約的不同是什麼？
幣本位合約和USDT本位合約最大的不同是：幣本位永續合約是以某種加密貨幣（如比特幣或以太坊）作為保證金和計算盈虧；U本位永續合約的價值和盈虧計算都是以 USDT 作為基準。其他區別，您可以參考文章《U本位和幣本位合約的區別》。
4.3 幣本位合約面值是多少？
比特幣本位永續合約每張面值為100美元，以太坊幣本位永續合約每張面值為10美元。
4.4 是否具有最小下單數量限制？
是的，BTC USD永續最小下單數量為1張即100USD，ETH USD永續最小下單數量為1張即10 USD。
4.5 是否具有最大下單數量限制？
是的，BTC USD永續市價單和限價單單筆最大下單數量均為3000張，ETH USD永續市價單和限價單單筆最大下單數量均為20000張。
4.6 幣本位合約手續費率是多少？
幣本位合約掛單費率0%，吃單費率0.01%。
免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。