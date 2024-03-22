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MEXC 幣本位合約完整指南

#初階
#合約
#新手入門
2024.03.22 MEXC
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1. 什麼是幣本位合約


“幣本位合約”是指以某種加密貨幣（如比特幣或以太坊）作為保證金和計算盈虧的合約標的。

2. MEXC 幣本位合約的概述


幣本位永續合約，以美元USD作為計價單位，盈虧結算以某種加密貨幣作為基準。MEXC提供兩種幣本位永續合約供用戶選擇：BTC USD永續和ETH USD永續。幣本位永續合約的價值為一定量的美元，例如，比特幣本位永續合約每張面值為100美元，以太坊幣本位永續合約每張面值為10美元。

和MEXC USDT本位永續合約不同，BTC USD永續支持1-125倍槓桿，ETH USD永續支持1-100倍槓桿。

在持倉模式和保證金模式方面，MEXC 幣本位永續合約和U本位永續合約類似，依然支持雙向持倉和全倉、逐倉兩種保證金模式。

3. 交易操作指南


3.1 登錄您的MEXC賬戶，選擇幣本位永續合約


3.2 選擇您的交易對


3.3 選擇保證金模式


3.4 確定槓桿倍數


3.5 選擇委託方式

五種委託方式的介紹和區別，請參考文章《MEXC U本位合約完整指南》。


3.6 選擇開多或開空


3.7 進行平倉操作

可以採用三種方式進行平倉，三種方式的區別和操作請參考文章《MEXC U本位合約完整指南》。


註：上文採用網頁端進行舉例，App端操作步驟一致。

4.常見問題解答


4.1 如何計算幣本位合約的收益和虧損？

幣本位合約的收益和虧損取決於用戶的開倉價格、平倉價格以及交易量。具體計算，可以參考文章《保證金與盈虧計算》。

4.2 幣本位合約和 USDT 本位合約的不同是什麼？

幣本位合約和USDT本位合約最大的不同是：幣本位永續合約是以某種加密貨幣（如比特幣或以太坊）作為保證金和計算盈虧；U本位永續合約的價值和盈虧計算都是以 USDT 作為基準。其他區別，您可以參考文章《U本位和幣本位合約的區別》。

4.3 幣本位合約面值是多少？

比特幣本位永續合約每張面值為100美元，以太坊幣本位永續合約每張面值為10美元。

4.4 是否具有最小下單數量限制？

是的，BTC USD永續最小下單數量為1張即100USD，ETH USD永續最小下單數量為1張即10 USD。

4.5 是否具有最大下單數量限制？

是的，BTC USD永續市價單和限價單單筆最大下單數量均為3000張，ETH USD永續市價單和限價單單筆最大下單數量均為20000張。

4.6 幣本位合約手續費率是多少？

幣本位合約掛單費率0%，吃單費率0.01%。

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