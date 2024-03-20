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如何在 K 線上進行現貨交易操作

#初階
#現貨
2024.03.20 MEXC
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MEXC 現貨交易上線了在 K 線快捷下單的功能，您可以使用這一功能，在 K 線上快速下限價單。

無論您是習慣使用基礎版 K 線還是 TradingView 版 K 線，都可以使用到這一功能，功能的設置和使用方式在不同版本 K 線中完全一致，本文以基礎版 K 線為例來進行展示。目前這一功能僅支持網頁端，在同屏多窗口下暫不支持。

1. 如何在 K 線下快捷下單


打開並登錄 MEXC 官網，選擇頂部導航欄【現貨交易】中的【現貨交易】進入交易頁面。

在交易頁面的 K 線圖上方，在【顯示設置】中勾選【快捷下單】，打開在 K 線快捷下單的功能。


2. 如何在 K 線上快速創建限價買單


當打開【快捷下單】功能後，移動光標至 K 線圖上，在右側會出現【⊕】圖標。當光標出現的位置在當前最新價格的下方，點擊【⊕】圖標彈出【限價買入】的按鈕。

輸入買入的【數量】後，點擊綠色的【限價買入】按鈕，完成買入限價單的下單，成功後會有下單成功的彈窗進行提示。如動圖所示。


您可以向下滑動頁面，在下方的【當前委託】中查看到剛剛完成的這筆買入限價單。

3. 如何在 K 線上快速創建限價賣單


如果當光標出現的位置在當前最新價格的上方，點擊【⊕】圖標彈出【限價賣出】的按鈕。輸入賣出的【數量】後，點擊紅色的【限價賣出】按鈕，完成賣出限價單的下單，成功後會有下單成功的彈窗進行提示。如動圖所示。


您可以向下滑動頁面，在下方的【當前委託】中查看到剛剛完成的這筆賣出限價單。

在 K 線上進行限價下單，能夠幫助用戶查看當前市價變動情況同時，提高下單效率。目前現貨僅支持在K線上進行限價下單，如果您想進行更複雜的交易策略，需要前往下單區域進行操作。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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