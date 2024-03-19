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什麼是ETC減產？

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#新手入門
2024.03.19 MEXC
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1. 什麼是ETC


ETC 即我們常說的以太經典（Ethereum Classic），是由以太坊在 2016 年 7 月的 The DAO 事件硬分叉而來。在這次硬分叉後，新的網絡沿用了以太坊的名字，代幣名稱沿用 ETH，原來舊的網絡改名為以太坊經典，代幣名稱改為 ETC。因此說以太經典是現在以太坊的前身也不為過。

2. 什麼是ETC減產


2022 年 9 月以太坊網絡共識機制由 POW（工作量證明） 轉變為 POS（權益證明），而以太經典依舊保持着 POW 模式，也就是通過挖礦的形式獲得區塊獎勵。

和比特幣類似，ETC 的代幣總量也是恆定，約21 億枚（實際數量 210700000 枚）。而且 ETC 也有相應的挖礦產出縮減機制，即每經過 500 萬個區塊減少 20% 的區塊獎勵。

根據最新的數據顯示，ETC 在今年 6 月份將迎來第四次的減產，目前距離減產已經不到 100 天。

3. 歷次減產及影響


第一次減產：2017 年 12 月。出塊獎勵從原先的 5 枚 ETC 減少到 4 枚 ETC。在減產期間，可以看到 ETC 的價格持續攀升突破 40 美元。


第二次減產：2020 年 3 月。出塊獎勵從原先的 4 枚 ETC 減少到 3.2 枚 ETC。由於處在熊市階段，減產導致礦工的利潤進一步減少，這次減產期間 ETC 的價格反而下跌，隨後很長一段時間 ETC 價格在 7.5 美元上下波動。


第三次減產：2022 年 4 月。出塊獎勵從原先的 3.2 枚 ETC 減少到 2.56 枚 ETC。

2021 年 DeFi 夏天的狂熱大量資金進入到以太坊，和以太坊淵源頗深的以太經典也迎來了自己幣價的峰值達到了 180 美元。一年後狂歡消散，ETC 的價格也大幅回落。2022 年的減產，ETC 價格在經歷下跌三個月後開始回升。


第四次減產：預計 2024 年 6 月。出塊獎勵從原先的 2.56 枚 ETC 減少到 2.048 枚 ETC。

本輪減產時間正好距離這一輪的比特幣減半相隔不久，比特幣預計 4 月份發生減半，ETC 的減產因此很可能發生在牛市期間，這對於幣價上會有一個相對不錯的市場預期。從近期的表現來看，ETC 價格跟隨大盤走勢，整體呈現出上升趨勢。


4. ETC的投資價值


雖然更多的用戶已經轉向了以太坊，無論是自身生態的發展還是幣價，以太經典和以太坊已經相差甚遠，但仍有一部分用戶堅持以太經典。這是由於：

4.1 去中心化


ETC 的誕生正是由於當初拒絕為了挽回 The Dao 事件造成巨額損失而回滾交易進行人為干預硬分叉而來，這種堅定的去中心化信念也是 ETC 興起和持續發展的動力。

4.2 稀缺性


ETC 代幣按照比特幣的方式制定了代幣總量上限以及減產規劃，代幣的產出會越來越少，具備一定的稀缺性。

4.3 POW 機制


POW 機制從比特幣誕生起已經經歷了 15 年的市場檢驗，證明了這種共識機制的安全性。ETC 開發者社區明確表明不會像以太坊一樣轉變為 POS 機制，因為 POS 機製發展到後期會演變成「富者越富，窮者越窮」的富人遊戲，後入者會完全喪失參與機會。

5. 如何购买 ETC


您可以在 MEXC 平臺购买 ETC 现货。

打开 MEXC App，在顶部搜索栏中输入 ETC，选择 ETC 现货交易，在 K 线页面点击【买入】，选择委托方式、下单数量等信息，点击【买入 ETC】完成购买。


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