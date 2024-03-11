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坎昆升級影響

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2024.03.11 MEXC
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1. 什麼是坎昆升級


以太坊每次升級，都會選擇以太坊開發者大會的舉辦地來命名，如過去的倫敦升級、柏林升級以及上次的上海升級，這次的以太坊升級則使用墨西哥海邊旅遊城市坎昆來命名。以太坊坎昆升級，也稱為 Cancun-Deneb 或 Dencun。如果您想了解更多關於以太坊歷次升級路線相關內容，您可以閱讀《一文復盤以太坊過往升級路線》。

坎昆升級目的是為了解決以太坊的擴容需求，同時降低二層網絡的交易成本和提升交易效率。本次坎昆升級基於多個以太坊改進提案（EIP），其中包括 EIP-4844、EIP-6780、EIP-1153、EIP-6475 等，其中 EIP-4844 是本次升級的重點。關於更多升級提案的具體內容以及擴容相關講解，您可以閱讀《坎昆升級：以太坊擴容新篇章》。

2. 坎昆升級時間


坎昆升級計劃於 2024 年 3 月 13 日正式啟動上線，這一日期是在成功部署所有以太坊測試網（包括Goerli、Sepolia和Holesky）後確定的，這意味著以太坊主網為升級已經做好了準備。

在主網上線前，通過在不同的測試網上進行部署，可以對升級後的功能進行全面測試和驗證，確保在主網啟動前做好充分的準備並保持網絡的穩定性。如果在測試中發現了存在的合約漏洞等問題，最終上線時間會相應做出調整。

3. 坎昆升級影響


3.1 提高網絡效率和可擴展性


坎昆升級採用了新的擴容解決方案 Danksharding，這種方案顯著提高了網絡處理交易的能力，並大大提高網絡的可擴展性。

3.2 降低數據上鏈成本


坎昆升級後將降低 Layer2 數據發布到以太坊主網上的 Gas 成本。尤其是對於 Rollup 解決的方案，可將其數據發布至主網的 Gas 費用降低至現在千分之一以下。

3.3 提升用戶使用體驗


低 Gas 高 TPS 的特性將進一步釋放 Layer2 網絡的潛力，催生更多如遊戲等具備高頻交易需求的用例，用戶在二層網絡享受更豐富的生態時，不再為手續費和交易效率而煩惱。

3.4 提升投資者信心


坎昆升級將顯著提高以太坊的效用，鞏固其「公鏈之王」地位。同時利好 Layer2 協議和 Layer2 協議中的生態，OP 生態會更加多樣化，ZK 生態因為數據可用性增強而更加可用。

坎昆升級帶來的影響，可能會對以太坊的市場認知產生積極影響，這有助於提高投資者對 ETH 的投資熱情。另外受到升級影響的 Layer2 板塊相關代幣，如 Op、Arb 等也會成為投資者眼中的考慮對象。

您可以使用 MEXC 平臺購買 ETH 及二層網絡相關代幣。在 MEXC 官網選擇【現貨交易】，選擇現貨交易幣種，如 ETH、Op、Arb 等，選擇【市價】等委託方式即可完成下單購買。


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