合約交易頁面常用輔助功能





區別於現貨交易，合約交易允許雙向開倉，通過使用較少的成本博取較大收益，這一系列的特點讓加密愛好者選擇合約交易。MEXC 平臺合約交易全球流動性第一，支持最高 200 倍槓桿，價格合理透明，是用戶進行合約交易絕佳選擇。





相比 Web 端，App 端由於尺寸等因素影響，輔助功能沒有那麼全面。本文以 Web 端為例進行這些輔助功能的演示。





打開 MEXC 官網並登錄，在合約交易頁面，選擇右上方的【⚙️】按鈕進入設置頁面，您可以對與下單相關等輔助功能進行設置。













交易設置包含倉位模式、槓桿模式、價差保護、閃電交易、是否開啟高級止盈止損、是否開啟委託確認彈框等設置。









倉位模式分為雙向持倉和單向持倉，兩者的差異在於一個合約是否允許同時持有多空兩個倉位。





槓桿模式分為簡約模式和高級模式，區別在於多空方向使用的槓桿倍數和保證金模式是否相同。





在市場突發行情價格波動較大時，開啟價差保護功能夠防止您的訂單在不利的價格被觸發，免於受到市場行情異常波動影響。





開啟閃電交易功能，能夠幫助您快速在 K 線上按照當前市價開倉。在輸入【數量】後，點擊【市價買入】或【市價賣出】即可完成開倉。









如果您打開了是否開啟高級止盈止損、是否開啟委託確認彈框、是否開啟市價單未成交彈框的開關，在觸發後會有相應彈窗進行提示。









通知設置包含強平預警、資金費用觸發、計劃委託觸發、止盈止損觸發、跟蹤委託觸發等設置。









打開強平預警後，平臺會在您的倉位保證金比率大於等於您設置的比例時進行預警，每個倉位 30 分鐘至多預警一次。





如果您打開資金費用觸發的開關按鈕，當您的倉位被收取資金費用時，如果資金費率絕對值大於等於您設置的閾值，則會通過郵件、站內信通知到您。該設置對 U 本位、幣本位合約同步生效。









計劃委託觸發、止盈止損觸發、跟蹤委託觸發開關被打開後，平臺會在相應的訂單被觸發成功或失敗時進行預警，每天最多 20 次。













交易提示包含提示聲音、強平預警、強平通知、委託撤銷、訂單成交、止盈止損、跟蹤委託、計劃委託等設置。平臺會在事件觸發時通過頁面彈窗的形式通知您，您可以選擇開啟或關閉，該設置對所有合約生效。









這裡需要注意的是，強平預警會在倉位保證金比率大於等於您設置的比例時進行告警，比例大小在通知設置中的【資金費用觸發】中進行設置。每個倉位 5 分鐘至多告警一次。





其他提示類型在對應的訂單出現相應情況時，平臺以彈窗形式通知您。如當您的倉位被強平時，如果您打開了【強平通知】的開關，您會收到相應的彈窗提示。





除此之外，在交易頁面右上角，可以進行【價格提醒功能】的快捷設置。









點擊【價格提醒功能】按鈕進行設置，您可以對【交易對】、【提醒類型】、【提醒頻率】、【通知方式】進行設置，設置完成後點擊【創建提醒】。









創建成功後，您可以在【提醒列表】中看到您剛剛創建的交易對價格提醒，點擊【開關】按鈕可以隨時對這一提醒進行打開或者關閉。





當市場行情發生較大變動後，如果您想刪除這一價格提醒，您可以點擊【批量刪除】進行刪除處理。





















除了上面介紹到的和下單相關的輔助功能外，MEXC 還提供了一些輔助工具幫助合約交易，您可以根據自己的習慣和具體需求使用這些工具。









很多資深交易用戶喜歡在 K 線圖上畫一些輔助線段，幫助自己來預測未來的行情走向。MEXC 提供了畫線這一功能，幫助用戶快速畫出各種專業的分析線段，為自己接下來的投資決策提供幫助。









當您在 K 線上進行畫線操作後，您還可以使用【🧲】工具點擊您畫好的線段，可將畫線自動吸附在 K 線最低或最高價位置。如下圖射線位置所示。













和現貨交易相同，快照分享功能結合畫線功能一起使用。當您通過畫線做出自己對未來行情的預判後，您可以點擊【快照】按鈕，系統會對您當前的 K 線頁面生成分享圖片，幫助您快速分享出去自己對行情判斷的想法。









除此之外，在最下方的【歷史倉位】中，您可以點擊【已實現盈虧】中的分享按鈕，一鍵分享您的盈虧情況到社交媒體或保存本地。





















MEXC 的合約交易頁面，平臺提供了專業版（右）、專業版（左）和寬屏版三種模式。在合約交易頁面右上方，點擊【⚙️】按鈕即可進入設置。





另外 MEXC 合約交易頁面的不同版塊本身也支持拖拽調整尺寸大小，您可以根據自己的喜好，按住板塊右下方【⌟】 進行拖拽，即可調整尺寸大小。









5.5 歷史委託展示





除了在交易頁面最下方的【歷史委託】中，K 線頁面目前也支持了歷史委託訂單的記錄展示。目前只展示近100條歴史成交訂單。





在 K 線頁面上右鍵彈出的快捷欄中，選擇【顯示設置】，勾選【歷史委託】。您可以在 K 線圖上看到紅色向下賣出訂單和綠色向上買入訂單的箭頭，這些箭頭即您的歷史成交訂單。









將鼠標移動到箭頭上，如下圖所示移動到了一個紅色向下的箭頭，將顯示出這筆賣出訂單均價信息。點擊【查看詳情】，您能夠看到這筆賣出訂單的時間、成交數量、成交價格和手續費等信息。





同理，當您將鼠標移動到一個綠色向上的箭頭，，將顯示出這筆買入訂單均價信息。點擊【查看詳情】，您能夠看到這筆買入訂單的時間、成交數量、成交價格和手續費等信息。









除了文章中介紹到的合約輔助功能外，MEXC 擁有手續費率低、公平交易深度好、安全穩定性能高、靈活的交易規則等多個核心優勢，吸引更多用戶在 MEXC 平臺上交易。





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