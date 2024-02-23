1 月 MX 專區活動數據表現

在過去的 1 月裡，比特幣和以太坊價格不斷攀升，帶動加密市場市場大盤回暖，MX 價格也在波動中突破了 3.1 美元。除此之外，MEXC 團隊對外公布了 2023 年第四季度的 MX 回購銷毀數量，將 MX 代幣的流通供應量維持在 1 億枚，更多詳細內容您可以閱讀相關公告進行了解。 持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》進行了解。
2024 年 1 月份，MEXC 平臺一共開展了 201 場空投活動，其中 2 場 Launchpad，199 場陽光普照活動。空投活動共發放價值超 1290 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 98%。
根據 MEXC 平臺數據統計，在所有的 201 場空投獎勵中，排名前三的代幣漲幅均超過了 300%，最高的 DGI 代幣價格上漲達 386.8%。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，所有的代幣價格上漲率均超過 100%，其中前五名的代幣上漲率超 300%。
項目名稱
空投時間
（投入MX時間）
價格上漲率
（取自1月31日數據）
DGI
2024/1/24
386.80%
VPR
2024/1/4
375.29%
CELL
2024/1/30
369.50%
CAU
2024/1/16
278.87%
KLS
2024/1/31
213.80%
APEX
2024/1/10
199.71%
PYI
2024/1/31
196.50%
ORAIX
2024/1/29
161.40%
KITTY
2024/1/30
157.44%
DUEL
2024/1/12
147.88%
Launchpad 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpad 活動。
打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpad】和【陽光普照】的活動入口。
如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpad 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《一分鐘購買 MX》，按照教程步驟進行購買。
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