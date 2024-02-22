如何選擇合約交易對？

作為全球數字貨幣交易所之一，MEXC致力於為用戶提供優質的投資選擇。針對合約交易的廣泛品類，選擇適合的投資對象是新手用戶的首要挑戰。本文旨在為MEXC用戶提供思路，幫助您選擇合適的合約交易品類。









通過交易行為來看，合約交易者大致可以分成兩類：即“趨勢交易者”和“日內交易者”。簡而言之，前者更看重長期盈利，希望用時間換取更大的盈利空間；而後者，更注重短期利潤，希望快速止盈，落袋為安。趨勢交易者期待抓住長期的趨勢，不追求在每日完成交易，會持有單一品類數日，數週甚至數月。而日內交易者往往在一個交易日內就完成交易。所以，趨勢交易者適合長期投資，而日內交易者適合短期投資。





MEXC合約平臺均為這兩個群體的用戶提供了合適的合約交易對：由於在流動性指標中佔據主導地位，BTC和ETH的合約交易對，即BTC/USDT和ETH/USDT，在2024年伊始走出了非常理想的上漲趨勢。兩者皆為長期投資的合適標的。









除開對市場有主導影響的幣種合約交易對，由於加密生態的廣泛性和多元化，還存在大量的潛力幣種：其中一部分幣種在區塊鏈領域有未實現價值的技術革新，具備一定的價值成長內源性動力。另一方面，隨著山寨幣市場的擴大，這些幣種的合約交易變得越來越活躍。但在上幣初期，潛力幣種價格會被市場情緒和特定事件所影響。同時，在主流幣種合約交易對價格處於橫盤時，此類幣種的合約交易會有一定概率走出日內趨勢。所以，對於交易者而言，這是一種收益豐厚但伴隨著顯著風險的投資方式。比如，STRK/USDT作為新合約交易對，可以在日內走出超過5%的利潤空間。













合約交易的魅力之一在於槓桿功能；在MEXC，用戶可以交易不同的最大槓桿倍數的合約。值得注意的是，槓桿倍數同時放大了收益和風險。所以，MEXCers需要根據自己能夠承受的最大跌幅，來選擇合適的槓桿倍數。比如，MX/USDT合約交易對的最大槓桿倍數為 125；BTC/USDT合約交易對的最大槓桿倍數為 200。MEXCers既可以選擇利用高槓杆合約交易對加大利潤規模，也可以篩選出較槓桿倍數保守的合約交易對完成交易（也可以在一種合約交易對中選定較小的槓桿倍數來達到此效果）。













溫馨提示













在傳統金融領域，長期持有合約倉位，往往是為了對沖持有現貨的風險。無獨有偶，數字貨幣合約交易對也存在與之相對應的幣對。如果用戶長期並大量持有某幣種，在熊市階段，持有該幣種的合約空單倉位可以對沖現貨的向下風險。同時，由於合約交易對的槓桿倍數可調，MEXCers可以選取恰當的保證金。比如，您持有1000MX，在100倍的槓桿倍數下，您只需要支付近似10MX的保證金完成對沖。













市場行情瞬息萬變，用戶需要評估投資目的，以及自身的風險承受能力等因素作出合理的投資規劃。選取合適的合約交易對，MEXCers需要把“功課”做足：根據交易能力、經濟條件，以及既有的資訊，挑選出相對符合期待的合約交易對。

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