如何使用（限價單）止盈/止損功能？

現貨限價委託是您在MEXC現貨交易市場上下達的一種訂單類型：它要求在特定的價格或更好的價格上買入或賣出一定數量的資產。而設置止盈和止損點是在下達這種訂單時，同時設定了兩個價格觸發條件，以便在達到一定利潤或防止過大虧損時自動執行相應的交易操作。
限價單止盈/止損功能是指：在下達限價單（即以特定價格進行買入或賣出）的同時，設定一個止盈價格和/或止損價格。這兩個價格是預先設定的價位，用來觸發交易系統在達到這些價位時自動執行特定的操作。
如果您持有 50 USDT，期望當MX價格漲至高點獲得更多USDT，此時，您可以：
【溫馨提示】
完成設置後：
此時，您需要設置一個止盈價格：
100 USDT - 50 USDT = 50 USDT（+100%）
此時，您需要設置一個止損價格：
30 USDT - 50 USDT = -20 USDT（-100%）
如果您持有 100 個MX，期望當MX價格低點購回更多MX，此時，您可以：
【溫馨提示】
完成設置後：
此時，您需要設置一個止盈價格：
20 MX - 10 MX = 10 MX（+100%）
此時，您需要設置一個止損價格：
5 MX - 10 MX = -5 MX（-50%）
比如，通過該功能可以完成對某以數字資產高拋低吸的交易行為，類似“做空”數字資產；
比如，通過設置該功能完成適合您的單一買單或買單。
（3）設置【限價】相關參數；
（4）設置止盈/止損相關參數。
a. 生成止盈止損單時，用戶賬戶餘額不足，導致止盈止損單生成失敗；
b. 預生成的止盈止損單的訂單金額未滿足平臺下單金額限制，導致止盈止損單生成失敗；
限價單止盈/止損功能可以幫助您在現貨交易的雙邊行情中實現盈利和止損。在具體操作中，您可以設置預先指定的價格水平：即止盈和止損價格來完成。在實際交易中，當您的限價委託成交後，止盈價格或止損價格會根據市場情況完成觸發。
風險提示：限價單設置止盈/止損點的優勢在於能夠幫助投資者實現風險控製和自動化交易，但劣勢在於可能因為市場劇烈波動而導致條件單未能按預期執行。在使用該功能時，需要密切關註市場波動和風險，並確保您的交易策略符合投資目標和風險承受能力。
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