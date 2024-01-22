什麼是合約自動減倉機制？









自動減倉(Auto-Deleveraging)，簡稱ADL，是指當極端行情或不可抗力因素出現導致風險準備金不足或急速下降時，為了控制平台整體風險，採取的一種對手方強制平倉機制。減倉的先後順序將根據交易者的槓桿和收益率決定。









系統將通過收益率和有效槓桿計算出PNL排名（PNL是指盈虧表現），交易策略激進且盈利最多的交易員將被合約自動減倉機制（ADL）優先標記。觸發自動減倉機制（ADL）後，系統會找到PNL排名靠前的對手方賬戶，以破產價格與其進行直接交易，從而達到自動減倉的目的。









自動減倉嚴格按照以下公式進行排序：





排序 = 盈利百分比 * 有效槓桿 (如果盈利)= 盈利百分比 / 有效槓桿 (如果虧損)





其中：





有效槓桿 = (標記價值) / (標記價值 - 破產價值)

盈利百分比 = (標記價值 - 平均開倉價值) / (平均開倉價值)

標記價值 = 位於標記價格時的倉位價值

破產價值 = 位於破產價格時的倉位價值

平均開倉價值 = 位於平均開倉價格時的倉位價值





注意：系統雙方將分開由高至低排序









自動減倉機制（ADL）為數字貨幣合約交易提供了一個有效的風險管理工具，幫助交易者在極端市場情況下更好地應對風險，減少潛在的不利影響。在參與數字貨幣合約交易時，交易者應了解並遵守相關的交易規則，以更好地利用自動減倉機制（ADL）保護自己的投資。





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