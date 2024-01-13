持倉 MX 享全網最低交易費率！

交易手續費是指在買賣加密貨幣時需要支付的費用，通常以交易金額的一定比例計算。
MEXC 平臺的現貨交易費率，掛單方（Maker）費率為 0%，吃單方（taker）費率為 0.1%。如果您在進行現貨交易前，優先使用 MX 進行折扣，可以享受 20% 的優惠。當您的可用 MX 不足以支付手續費時，系統自動切換為平臺默認費率。
如果您連續 15 天現貨持倉 MX 數量 1000 枚以上（包含1000枚），即可享受現貨手續費 100% 優惠。
根據您屬於掛單方（Maker）還是吃單方（Taker），在是否使用 MX 抵扣條件下，匯總出對應的費率表：
默認費率
MX抵扣費率
|MX持倉優惠費率
掛單方（Maker）
0%
0%
|0%
吃單方（taker）
0.1%
0.08%
|0%
在MEXC官方首頁最下方，點擊【費率】進入交易費率頁面。
在費率頁面選擇【獲得高達100%手續費優惠】，點擊【立即開啟】完成設置。
在 MEXC 平臺，目前依然有少數交易對的交易費率維持為 0，分別是：BTC/USDT、ETH/USDT、XRP/USDT、BTC/USDC、ETH/USDC、XRP/USDC。
在 MEXC 平臺默認合約交易費率，掛單方（Maker）手續費率是 0%，而吃單方（Taker）手續費率是 0.01%。開啟後合約交易產生的手續費會以 MX 來進行抵扣，並享受 10% 折扣。若 MX 消耗完畢則視為關閉。
在費率頁面合約下打開【MX抵扣】開關，將 MX 代幣劃轉至合約錢包中，即可自動開啟MX手續費抵扣功能。
我們根據您屬於掛單方（Maker）還是吃單方（Taker），在使用不同條件的折扣下，匯總出對應的費率表：
默認費率
MX抵扣費率
掛單方（Maker）
0%
0%
吃單方（Taker）
0.01%
0.009%
我們能夠看出較低的手續費率對於交易者來說，能夠節省不少的支出。如果您是高頻交易者或者資金量大的交易者，那麼使用 MX 的折扣優惠能為您省下不少的錢。
在費率頁面選擇【獲得高達50%手續費優惠】，點擊【立即開啟】。將 MX 代幣劃轉至合約錢包中，即可自動開啟MX手續費抵扣功能。
加密交易市場由掛單方和吃單方組成。掛單方是指創建訂單並將訂單放到訂單簿中，等待他人完成訂單的交易者，吃單方是指從訂單簿中接受已存在訂單的交易者。雙方最大的區別在於，掛單方能夠提供流動性，吃單方消耗流動性。因此對於掛單方和吃單方的交易手續費，可能是存在差異的。
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