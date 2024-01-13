持倉 MX 享全網最低交易費率！

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#MX
#基礎概念
2024.01.13 MEXC
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交易手續費是指在買賣加密貨幣時需要支付的費用，通常以交易金額的一定比例計算。

不同交易平臺的交易手續費有所不同。通過比較不同交易平臺的手續費費率，選擇費率相對較低的平臺可以降低交易成本。關於 MEXC 的交易費率，您可以在 https://www.mexc.com/zh-TW/fee 頁面查看。

1. 現貨交易費率


MEXC 平臺的現貨交易費率，掛單方（Maker）費率為 0%，吃單方（taker）費率為 0.1%。如果您在進行現貨交易前，優先使用 MX 進行折扣，可以享受 20% 的優惠。當您的可用 MX 不足以支付手續費時，系統自動切換為平臺默認費率。


如果您連續 15 天現貨持倉 MX 數量 1000 枚以上（包含1000枚），即可享受現貨手續費 100% 優惠。


根據您屬於掛單方（Maker）還是吃單方（Taker），在是否使用 MX 抵扣條件下，匯總出對應的費率表：

默認費率
MX抵扣費率
MX持倉優惠費率
掛單方（Maker）
0%
0%
0%
吃單方（taker）
0.1%
0.08%
0%

1.1 如何開啟 MX 現貨抵扣


在MEXC官方首頁最下方，點擊【費率】進入交易費率頁面。


在費率頁面選擇【獲得高達100%手續費優惠】，點擊【立即開啟】完成設置。


在 MEXC 平臺，目前依然有少數交易對的交易費率維持為 0，分別是：BTC/USDT、ETH/USDT、XRP/USDT、BTC/USDC、ETH/USDC、XRP/USDC。

2. 合約交易費率


在 MEXC 平臺默認合約交易費率，掛單方（Maker）手續費率是 0%，而吃單方（Taker）手續費率是 0.01%。開啟後合約交易產生的手續費會以 MX 來進行抵扣，並享受 10% 折扣。若 MX 消耗完畢則視為關閉。

在費率頁面合約下打開【MX抵扣】開關，將 MX 代幣劃轉至合約錢包中，即可自動開啟MX手續費抵扣功能。


我們根據您屬於掛單方（Maker）還是吃單方（Taker），在使用不同條件的折扣下，匯總出對應的費率表：

默認費率
MX抵扣費率
掛單方（Maker）
0%
0%
吃單方（Taker）
0.01%
0.009%

我們能夠看出較低的手續費率對於交易者來說，能夠節省不少的支出。如果您是高頻交易者或者資金量大的交易者，那麼使用 MX 的折扣優惠能為您省下不少的錢。

2.1 如何開啟 MX 合約抵扣


當您將 MX 轉入合約錢包則視為開啟 MX 抵扣優惠。您也可以前往費率頁面（https://www.mexc.com/zh-TW/fee）進行設置。

在費率頁面選擇【獲得高達50%手續費優惠】，點擊【立即開啟】。將 MX 代幣劃轉至合約錢包中，即可自動開啟MX手續費抵扣功能。


3.掛單方和吃單方


加密交易市場由掛單方和吃單方組成。掛單方是指創建訂單並將訂單放到訂單簿中，等待他人完成訂單的交易者，吃單方是指從訂單簿中接受已存在訂單的交易者。雙方最大的區別在於，掛單方能夠提供流動性，吃單方消耗流動性。因此對於掛單方和吃單方的交易手續費，可能是存在差異的。

如果您想了解更多關於掛單方和吃單方的內容，您可以閱讀內容《什麽是市場掛單方和吃單方》。

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