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持有MX享現貨交易手續費100%優惠

2024.01.11 MEXC
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現貨交易手續費是指在買賣加密貨幣現貨時支付的費用。不同交易平臺的現貨交易手續費有所不同。通過比較不同交易平臺的現貨手續費費率，選擇費率相對較低的平臺可以降低交易成本。

MEXC 平臺現貨手續費


1. 正常情況下現貨手續費


MEXC 平臺的現貨交易費率，掛單方（Maker）費率為 0%，吃單方（taker）費率為 0.1%。

對於一些熱門交易幣對，MEXC 目前仍保持交易 0 費率。這些幣對包括：BTC/USDT、ETH/USDT、XRP/USDT、BTC/USDC、ETH/USDC、XRP/USDC。

2. 持有 MX 享現貨交易手續費 100% 優惠


如果您是 MX 的Holder，您連續 15 天 MX 現貨持倉數量 1000 枚以上（包含1000枚），即可享受現貨手續費 100% 優惠。

您賬戶中持有 MX 的數量以平臺快照為准，每天會隨機三個時間點進行快照，其中最小數量會作為當天是否達標的判斷。當數量和天數滿足條件後會在第二天的 00:30（UTC+8）自動開始享受，數據統計可能會有延遲。


3. 開啟 MX 抵扣的現貨手續費


如果您在進行現貨交易前，開啟 MX 抵扣功能，可以享受 20% 的優惠。當您的可用 MX 不足以支付手續費時，系統自動切換為平臺默認費率。

在 MEXC 官方首頁最下方，點擊【費率】進入交易費率頁面。在費率頁面，點擊【獲得高達‎100%手續費優惠】，點擊手續費20%優惠右側的【立即開啟】進行設置。


需要注意的是，當您既滿足 MX 持倉的手續費優惠條件，同時也開啟了 MX 抵扣手續費的功能時，平臺會優先為您選擇更高比例的優惠折扣，即優先享用 MX 現貨持倉優惠。持有 MX 現貨享受的手續費折扣與 MX 抵扣無法同時享用。

如果您不滿足 MX 持倉折扣規則，且開啟了 MX 抵扣手續費的功能，平臺會使用 MX 抵扣規則計算您的現貨交易費率。

4. 不同條件下現貨手續費率對比


針對以上提到的不同條件下的現貨交易手續費，匯總如下：

默認費率
MX抵扣費率
MX持倉優惠費率
掛單方（Maker）
0%
0%
0%
吃單方（taker）
0.1%
0.08%
0%

關於 MEXC 的交易費率的更多詳情，您可以在 https://www.mexc.com/zh-TW/fee 頁面查看。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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