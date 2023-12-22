mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/區塊鏈百科/基礎概念/什麼是比特幣銘文？

什麼是比特幣銘文？

#現貨
#比特幣
#新手入門
#基礎概念
2023.12.22 MEXC
分享

比特幣銘文是指使用 Ordinals 協議將內容寫入 satoshi 進行銘刻。寫入的信息可以是文字，圖片，視頻和音頻等。

常見的比特幣銘文主要分為兩類：基於文本的銘文和基於圖像的銘文，即大家口中常說的 BRC-20 代幣和比特幣 NFT。

1. 比特幣銘文發展簡史


1.1 Ordinals 協議


上一輪牛市中 NFT 的爆發讓一些開發者開始思考，如何在比特幣網絡上也能夠發行 NFT。由於比特幣網絡不支持智能合約，因此無法直接發行 NFT。

2022 年年底比特幣網絡開發者 Casey 在比特幣主網上推出了 NFT 協議 Ordinals，協議引入了序數（Ordinals）和銘文（Inscriptions）的概念。Ordinals 協議讓比特幣網絡具備發行 NFT 的邏輯是將 NFT 刻在比特幣的最小單位聰（satoshi）上，並為每個聰分配一個唯一的序列號（Ordinals），將其與圖片、文字、視頻等信息連接起來，實現不可替代的 NFT。

Ordinals 協議的出現引起了市場的關注，一些舊的 NFT 協議也嘗試在比特幣網絡上發行新的項目，其中最出名的要數無聊猿團隊 Yuga Labs 在比特幣網絡上發行的新項目 TwelveFold 。

1.2 BRC-20 標準


在 Ordinals 協議基礎上，開發者 Domo 提出了 BRC-20 標準，用於在比特幣網絡上發行同質化代幣。ORDI 是首個發行在比特幣區塊鏈上的 BRC-20 代幣，總供應量為 2100 萬枚。

BRC-20 標準在市場迅速爆火，帶動了一批 BRC-20 代幣的出現。近日眾多頭部交易所先後上線 BRC-20 代幣，進一步推動了整個市場的火熱。

1.3 Ethscriptions 協議


仿照 Ordinals 協議，Genius 聯合創始人 Tom Lehman 提出了以太坊銘文協議 Ethscriptions ，希望能夠降低 NFT 的鑄造成本，進一步推動 NFT 的發展。

事與願違，這種想法並沒有得到社區和眾多 NFT 項目的支持。但是類似 BRC20 代幣的玩法在以太坊上得到了延續。ETHS 是 Ethscriptions 協議第一個代幣。

1.4 其他協議


雖然 Ordinals 協議被廣泛應用，但依然存在著缺點。針對 Ordinals 協議的缺點，先後出現了 Atomicals、Runes & Pipe、Taproot Assets 等協議。圍繞這些協議也出現了一些早期項目，在這一波行情中獲得一些市場關注和追逐。

2. 比特幣銘文特點


2.1 非同質化：有人銘刻後，後來者無法銘刻，每一個都是獨一無二的。

2.2 相對公平：所有人都可以參與，沒有提前預留。這也是銘文受到大家追捧的重要原因。

2.3 先到先得：支付的手續費越高，越會被優先處理。比特幣礦工打包邏輯是優先打包手續費高的交易。

2.4 數量有限：銘文鑄造時可限定數量，後期無法更改。

2.5 不可篡改：比特幣銘文是直接保存在比特幣網絡上，而非 IPFS 等存儲空間。

3. 比特幣銘文的爭議


隨著比特幣銘文的市場熱度走高，對於其爭論一直未停止過。

支持者認為銘文的出現一方面增加了比特幣礦工的交易費用，另一方面維護了整個比特幣網絡的安全性。Brc-20 系列代幣今年引起幾次市場熱度，都伴隨著比特幣網絡費用的飆升，這代表著比特幣礦工收益增加。同時礦工收益的增加會吸引更多礦工入場，有助於維護比特幣網絡安全。

反對者認為銘文帶來了大量的垃圾數據，造成了對比特幣網絡的「攻擊」，同時依賴索引器的中心化記賬方式可能帶來的巨大風險。其中反對者以比特幣核心開發者 Luke 為代表。

儘管爭論一直存在，但並沒有阻擋市場的熱情以及加密社區用戶的瘋狂，BRC-20 系列代幣水漲船高，類似的玩法從比特幣網絡相繼擴展到其他公鏈網絡。

4. 當前市場較為主流的銘文


銘文玩法興起於比特幣網絡，後發展於多條公鏈。在銘文爆火後，以太坊、索拉納（Solana）、雪崩（AVAX）、馬蹄（Polygon）、BNB Chain 等多條公鏈先後出現了類似的銘文玩法。

根據最新交易市場數據顯示，以太坊網絡的 eths 和 Facet 銘文，地板價分別來到 5.798e 和 0.778e。和當時鑄造價 1 USDT 相比，漲幅分別超過了13000% 和 1700%。

Solana 網絡的 SOLS 銘文，當前地板價 74 SOL，鑄造價格約 5 USDT，漲幅達到 1100%。

BNB Chain 網絡上的 BNBS 銘文當前地板價格 6.25 BNB，鑄造價格約 0.02 USDT，漲幅超 76000%。

銘文帶來的造富效應吸引大批用戶入場，越來越專業的團隊和玩家加入，使用腳本等方式爭搶銘文鑄造。這對於普通散戶玩家來說，搶奪鑄造相對困難，只能選擇二級市場入手。

除此之外，BRC-20 系列的代幣也成為更多散戶的選擇，尤其是龍頭代幣 ORDI 和 SATS 最近的表現，讓很多用戶吃到了不小的回報。

5. 如何購買 BRC-20 系列代幣


對於普通玩家想要參與購買相關的代幣，最簡單的方法就是在交易所進行交易。目前 MEXC 交易平臺已經上架了相關類型代幣的現貨和合約交易，如 ORDI、SATS、PEPE 等，您可以在 MEXC 平臺進行交易。

我們以 ORDI 現貨交易為例，來進行操作演示說明。

打開 MEXC App，點擊首頁頂部的【搜索欄】，輸入 ORDI，選擇【現貨】類型中的 ORDI/USDT 交易對，進入 K 線頁面。點擊【買入】，在【市價委託】模式下輸入【數量】或者【總額】，點擊【買入 ORDI】即可完成下單。

您也可以選擇【限價委託】或【限價止盈止損】的方式來進行 ORDI 現貨購買。



免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM