什麼是限價止盈止損單





限價止盈止損單是一種預設的訂單，用戶可以預先設置止損價、限價和買入/賣出金額。當最新成交價達到止損價時，系統會自動以限價的價格掛單。









止損價 ：當最新成交價達到止損價時，將執行預設的訂單。

限價 ：用戶輸入的買入/賣出加密貨幣的價格。

金額 ：用戶輸入購買/出售加密貨幣的金額。





例如：

BTC 的市場價格現在低於 45,000 USDT。一位用戶認爲 43,000 USDT 的價格是一個重要的阻力位。如果市場價格突破 45,000 USDT 關口，將有看漲趨勢。因此，用戶可以將止損價設置爲 43,000 USDT，並將價格限制在 45,200 USDT。用戶無需 24 小時去觀察市場。





注意：如果價格波動較大，限價止損買可能無法成交。









下單 ：選擇【限價止盈止損】，設置觸發價，買入價，買入數量，點擊“買入BTC”。









訂單查詢：下單後，您可以在【當前委託】下查看訂單記錄。









歷史記錄：限價止盈止損單成交或取消後，您可以在【訂單】-【現貨訂單】-【歷史委託】查看歷史記錄。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。