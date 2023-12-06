mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/新手指南/現貨/什麼是限價止盈止損單

什麼是限價止盈止損單

#初階
#現貨
#基礎概念
2023.12.6 MEXC
分享


限價止盈止損單是一種預設的訂單，用戶可以預先設置止損價、限價和買入/賣出金額。當最新成交價達到止損價時，系統會自動以限價的價格掛單。

定義


止損價：當最新成交價達到止損價時，將執行預設的訂單。
限價：用戶輸入的買入/賣出加密貨幣的價格。
金額：用戶輸入購買/出售加密貨幣的金額。

例如：
BTC 的市場價格現在低於 45,000 USDT。一位用戶認爲 43,000 USDT 的價格是一個重要的阻力位。如果市場價格突破 45,000 USDT 關口，將有看漲趨勢。因此，用戶可以將止損價設置爲 43,000 USDT，並將價格限制在 45,200 USDT。用戶無需 24 小時去觀察市場。

注意：如果價格波動較大，限價止損買可能無法成交。

如何下限價單？


下單：選擇【限價止盈止損】，設置觸發價，買入價，買入數量，點擊“買入BTC”。


訂單查詢：下單後，您可以在【當前委託】下查看訂單記錄。


歷史記錄：限價止盈止損單成交或取消後，您可以在【訂單】-【現貨訂單】-【歷史委託】查看歷史記錄。



免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM