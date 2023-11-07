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10 月 MX 專區活動數據表現

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2023.11.7 MEXC
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10 月的加密市場迎來了久違的反轉，在比特幣的帶動下，整個大盤走勢開始攀升。MEXC 平臺代幣 MX 在這一次漲幅中，價格也來到了 2.85 美元。

持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》進行了解。

1. 10 月空投活動數據表現


MEXC 每月都有針對 MX Holder 們的專屬空投活動，只要您在一段時間內持有一定數量的 MX 代幣，即可參與這些免費的空投活動。10 月份，MEXC 平臺一共開展了 136 場空投活動，其中有 3 場活動來自 Launchpad，133 場來自陽光普照活動。空投活動共發放價值超 900 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 62%。

根據 MEXC 平臺數據統計，在所有的 136 場空投獎勵中，代幣 MEMETOON 價格峰值上漲率高達 270.93%，成為本月漲幅最高的代幣。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，前 7 名代幣價格上漲率均超過 100%。

2023 年 10 月優質代幣前 10 名

項目名稱
空投時間（投入MX時間）
價格上漲率（取自10月31日數據）
MEMETOON
10/17/2023
270.93%
VSC
10/3/2023
154.24%
GFLY
10/18/2023
149.4%
ZETRIX
10/28/2023
146.95%
FMC
10/30/2023
145%
VC
10/15/2023
140.7%
TIME
10/20/2023
115.47%
PPT
10/24/2023
99.6%
GAI
10/25/2023
97.7%
NEOX
10/24/2023
93%

2. 如何參與空投代幣活動


Launchpad 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpad 活動。

打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpad】和【陽光普照】的活動入口。


進入活動詳情頁面後，點擊【一鍵投入】按鈕，當前正在進行中的活動您將一鍵全部參與。您可以同時參與 Launchpad 和陽光普照活動，且您的 MX 不會被鎖倉。

關於 Launchpad 和陽光普照活動更多詳情信息，您可以閱讀《MEXC Launchpad 教程》和《如何參與陽光普照》。

3. 購買 MX


如果您現在還不是 MX Holder，想要參加 Launchpad 和 陽光普照活動，需要您在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。

關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《一分鐘購買 MX》，按照教程步驟進行購買。


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