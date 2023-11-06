



加密貨幣交易在全球範圍內受到了越來越多投資者的喜愛，每天都會有成百上千的交易者加入MEXC，通過現貨交易購買加密貨幣。新用戶在進行現貨交易時，可能會遇到一些疑問。為此，我們特別梳理了在MEXC現貨交易中可能遇到的常見問題，並做出解答。









加密貨幣現貨交易是指買賣雙方以某一市場價格買進或賣出BTC、ETH和MX等加密數字資產，並成交交割的過程。以MX/USDT為例，交易對的價格代表購買1 MX需要支付多少單位的USDT，或者出售1 MX可以獲得多少單位的USDT。









現貨交易和合約交易有著本質區別。在現貨交易中，交易者擁有標的資產，且買賣雙方交換報價和代幣資產。所以，現貨交易是市場參與者之間直接轉移加密資產。





合約交易買賣的是代表特定加密資產價值的合約。當您購買期貨合約時，您並不會擁有標的加密資產。相反，您擁有的是一份同意在特定未來日期以預定價格買賣加密貨幣的合約。在這種情況下，您可以提前預測價格波動，選擇買入合約做多或者賣出合約做空，參與加密貨幣的波動，從而賺取收益。





MEXC 平臺的現貨交易費率，掛單方（Maker）費率為 0%，吃單方（taker）費率為 0.1%。









①吃單（Taker）





吃單是主動和已掛出的限價單或者市價單直接成交，吃單消耗了市場流動性。





②掛單（Maker）





掛單是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，掛單為市場增加了流動性。

















您的訂單成交記錄可以在訂單簿下方【歷史成交】記錄中查看。您也可以點擊右上角【訂單】-【現貨訂單】，查看您的全部訂單。









如果您的資產被占用，同時想要交易別的幣種，但餘額不足，您可以在【當前委託】下查看未成交訂單，點擊【撤單】，即可釋放占用餘額，重新用於開單。





























①當前委託





此部分顯示仍待執行或觸發的訂單。





②歷史委託





顯示已執行或取消的訂單歷史記錄。





③歷史成交





此部分顯示已成功執行和成交的交易。如果訂單數量很大，可能會由多筆交易完成，所有這些交易都會顯示在歷史記錄中。



