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如何查看 MEXC 平臺幣種的上架下架信息

#初階
#新手入門
2023.11.2 MEXC
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在 MEXC 平臺上，目前現貨交易對有近 2000 對，衍生品交易對超過 350 對。MEXC 依舊不斷更新增加新的代幣種類，同時對於不符合平臺規則的代幣進行下架處理。

1. 如何查看代幣上架信息


MEXC 提供了新幣日歷，您可以在新幣日歷界面，查看到即將上架的代幣。

新幣日歷網址：https://www.mexc.com/zh-TW/newlisting


如果您是 MX Holder，您還可以點擊【陽光普照】跳轉到相應頁面，參與 MX Holder 專屬空投活動，只要滿足規則即可免費獲得代幣空投。關於更多陽光普照內容，您可以閱讀《如何參與陽光普照》進行了解。

如果您想對即將上架的代幣進行交易，頁面右上角有倒計時顯示代幣具體開放交易時間。或者點擊【去交易】按鈕前往交易頁面，也會有相應的代幣開放倒計時提醒您。


2. 如何查看代幣下架信息


打開並登錄 MEXC 官方首頁，滑動到頁面最下方，在【用戶支持】中選擇【公告中心】。


在公告中心頁面選擇【幣種下架】，您可以看到所有下架代幣的相關公告。您可以在右側的【搜索】中，對您想要查找的代幣搜索，查看是否已經下架。



2.1 關於代幣下架


為了保護用戶利益，提升用戶交易體驗，構建一個健康的交易環境，MEXC 會對已經上線的項目代幣監測和跟蹤，對於在上市期間不滿足相應規則的代幣，MEXC 會對相關項目實施 ST 警告或者直接下線相關項目代幣。

如果您想了解更多關於 ST 內容，您可以閱讀內容《ST 規則》。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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