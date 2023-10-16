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如何添加 MEXC 小組件到手機屏幕

#初階
#新手入門
2023.10.16 MEXC
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通常大家都會關注多種代幣的價格變動，除了可以將自己關注的代幣保存在自選列表中，還可以通過使用手機桌面小組件工具，方便快速查看您關注的代幣現價。

1. iOS 系統


1.1 如何自定義添加要展示的代幣


打開 MEXC App，在首頁下方點擊【行情】。


點擊右上角搜索框旁邊的按鈕。


點擊【選擇交易對】。


點擊【新增】選擇自己想要在手機屏幕上展示的交易對，我們任選了 MX 、BTC、ARB、OP 四種代幣作為展示。

代幣右側的【⤒】符號代表快速置頂，如您想將 OP 代幣放在第一個，點擊 OP 這一行的【⤒】即可將 OP 升至最上方。

代幣右側的【=】符號代表拖動，如您想將 MX 代幣放在 ARB 後面，按住 MX 這一行的【=】進行拖動即可完成。


1.2 如何添加小組件到手機屏幕


滑動至手機屏幕最後一頁，點擊【編輯】，點擊【自訂】，在小工具中點擊 MEXC 前的【+】，選擇完成。


MEXC 小組件已經添加至屏幕頁面。點擊小組件右上角【>】，可以查看到所有您添加的代幣實時價格。


2. Android 系统


2.1 如何自定義添加要展示的代幣


打開 MEXC App，在首頁下方點擊【行情】。


點擊右上角搜索框旁邊的按鈕。


點擊【顯示條目】。


點擊【新增】選擇自己想要在手機屏幕上展示的交易對，我們依然選擇 MX 、BTC、ARB、OP 四種代幣作為展示。


2.2 如何添加小組件到手機屏幕


添加完您想要展示的代幣後，回到懸浮窗設置頁面，點擊【懸浮窗】按鈕，您將看到剛剛選中的展示代幣。

您可以根據自己手機屏保的具體情況，通過調整【懸浮窗透明度】，調節小組件在屏幕上的顯示亮度。

點擊懸浮窗左側按鈕，可以隱藏懸浮窗。點擊懸浮窗右側按鈕，可以最小化懸浮窗。


此時，您已經完成MEXC小組件添加，可以隨時在手機桌面查看您添加的代幣實時價格。

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