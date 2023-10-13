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如何在網頁掃碼登錄 MEXC
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如何在網頁掃碼登錄 MEXC
#初階
#新手入門
2023.10.13 MEXC
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上一篇介紹了在
Web 端如何註冊 MEXC 賬戶
，當您已經擁有 MEXC 賬戶後，還可以通過掃碼的方式在網頁登錄 MEXC 。
如何掃碼登錄 MEXC
你首先需要在 MEXC App 上，登錄您的個人賬戶，點擊右上角掃碼的按鈕。
打開 MEXC 官網，點擊右上角【登錄/註冊】。
使用 MEXC App 掃描右側的二維碼。
在 MEXC App 上點擊【授權】。
授權驗證成功後，您將在網頁上登錄 MEXC 賬戶，開始您的交易操作。
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