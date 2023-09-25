MEXC為平臺資產超過300,000 USDT的客戶提供更高水平的VIP服務。這些服務一共覆蓋14個維度，其中包括現在炙手可熱的MEXC研究院行業研報（月度）。本文將為您介紹MEXC大客戶中心提供哪幾類VIP服務以及您如何去申請成為MEXC大客戶。
若您的MEXC平臺資產超過300,000 USDT，您就已經具備成為MEXC大客戶的資格。在此基礎之上，MEXC根據不同的資產門檻，提供三種不同的VIP服務級別：
若您在MEXC平臺總資產超過 300,000 USDT，即可解鎖黃金VIP；
若您在MEXC平臺總資產超過1,000,000 USDT，即可解鎖鑽石VIP；
若您在MEXC平臺總資產超過2,000,000 USDT，即可解鎖至尊VIP。
大客戶特權
保級天數
黃金VIP
20
鑽石VIP
40
至尊VIP
60
不同級別的大客戶所覆蓋的服務數量有所不同；您可以參考下表，選擇您中意的大客戶類型：
優質服務
【黃金VIP】
【鑽石VIP】
【至尊VIP】
尊享VIP專屬費率
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MEXC VIP特權標識
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VIP專屬服務群
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MEXC研究院行業報告
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專屬節日禮遇與製定化伴手禮特權
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專屬VIP活動
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專屬24小時VIP客服通道
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綠色充提幣專屬通道
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專屬提幣額度提升
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MEXC社區合夥人
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MEXC線下活動優先邀請
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MEXC新品內測優先權
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MEXC優質項目認購資格
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尊享MEXC · VIP私享會
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MEXC會針對您的資產進行快照以便為您匹配相應的VIP級別；為了保證您所在的VIP級別，請您認真了解以下信息：
若已經確認您的MEXC平臺資產超過300,000 USDT，您可發送郵件到vip@mexc.com申請MEXC大客戶資格；