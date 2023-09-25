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大客戶權益

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2023.09.25 MEXC
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MEXC為平臺資產超過300,000 USDT的客戶提供更高水平的VIP服務。這些服務一共覆蓋14個維度，其中包括現在炙手可熱的MEXC研究院行業研報（月度）。本文將為您介紹MEXC大客戶中心提供哪幾類VIP服務以及您如何去申請成為MEXC大客戶。

大客戶級別


若您的MEXC平臺資產超過300,000 USDT，您就已經具備成為MEXC大客戶的資格。在此基礎之上，MEXC根據不同的資產門檻，提供三種不同的VIP服務級別：

黃金VIP


若您在MEXC平臺總資產超過 300,000 USDT，即可解鎖黃金VIP；

鑽石VIP


若您在MEXC平臺總資產超過1,000,000 USDT，即可解鎖鑽石VIP；

至尊VIP


若您在MEXC平臺總資產超過2,000,000 USDT，即可解鎖至尊VIP。

保級天數


大客戶特權
保級天數
黃金VIP
20
鑽石VIP
40
至尊VIP
60

  • 在最新會員等級生效後的保級天數內，您的會員等級不會降級；

  • 若您在此期間滿足升級條件，會員等級可自動升級；

  • 保級天數僅針對於優惠費率以外的大客戶權益。

優質服務


不同級別的大客戶所覆蓋的服務數量有所不同；您可以參考下表，選擇您中意的大客戶類型：

優質服務
黃金VIP】
鑽石VIP】
至尊VIP】
尊享VIP專屬費率
MEXC VIP特權標識
VIP專屬服務群
MEXC研究院行業報告
專屬節日禮遇與製定化伴手禮特權
專屬VIP活動
專屬24小時VIP客服通道
綠色充提幣專屬通道
專屬提幣額度提升
MEXC社區合夥人
MEXC線下活動優先邀請
MEXC新品內測優先權
MEXC優質項目認購資格
尊享MEXC · VIP私享會

大客戶權益說明


MEXC會針對您的資產進行快照以便為您匹配相應的VIP級別；為了保證您所在的VIP級別，請您認真了解以下信息：

  • 總資產的結算取昨日0點 - 今日0點（UTC+8)間的隨機資產快照;

  • 每日0：00 - 8:00（UTC+8）期間進行結算統計並更新大客戶等級和大客戶權益；由於統計數據量巨大，大客戶等級更新可能會有延遲，請以實際更新時點為準;

  • 對於費率優惠設定，請您聯繫大客戶經理進行升級調整；若您的總資產連續7天不滿足對應VIP標準，將會取消優惠費率。

申請渠道


  • 若已經確認您的MEXC平臺資產超過300,000 USDT，您可發送郵件vip@mexc.com申請MEXC大客戶資格；

  • 郵件中請包含以下內容：

  • 姓名

  • 聯繫電話

  • Telegram帳號

  • 所在國家（MEXC將您分配對應語種的VIP專員）

  • 您也可以通過該郵件咨詢具體的需求或建議。


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