mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/新手指南/合約/成為MEXC跟單交易員的條件

成為MEXC跟單交易員的條件

#合約
#新手入門
2023.09.25 MEXC
分享


MEXC跟單交易系統，為專業交易員和普通跟隨者提供簡單、專業的交易功能。跟隨者只需簡單地跟隨專業交易員，交易員發起帶單，系統以交易員相同策略為其跟隨者下單，交易員相應地可以獲取跟隨者的部分利潤！

如果您交易經驗豐富，擁有自己獨特的交易方法，並且對行情判斷準確率較高，歡迎您參考跟單新手指南（交易員）的步驟，申請成為交易員。

在申請成為交易員之前，您應該滿足如下條件：

①擁有成熟專業的交易策略
無論您是趨勢交易者，或者是短線交易者，都應該有自己專業成熟的交易策略。具體來講，您的交易風格是激進還是保守，您如何判斷市場趨勢，您是採用交易指標還是綜合量價分析，如何設置進場點、加倉點、減倉點和出場點。這些都應該形成完整且可複製的交易策略。

②擁有優秀的交易記錄
交易紀錄是交易員戰績的直觀反應，可以體現出一個交易員的真實水平。您的訂單勝率、資產收益率、累計盈利數、單筆盈虧數等都在交易記錄中明確記載。成為MEXC跟單交易員後，這些數據都將向公眾披露，成為跟隨者選擇交易員的重要依據。

③進行嚴格的交易風險管理
加密貨幣具有流動性強、波動性高等特點，行情變化較為劇烈，可能在短時間內暴漲或者暴跌。面對市場行情突然波動，成熟交易員應該有良好風險管理策略，靈活的止損止盈出場點。如果沒有嚴格的交易風險管理，很可能在面對黑天鵝時，產生重大回撤甚至爆倉。

④熟悉MEXC的使命、願景和價值觀
2022年11月，MEXC全新升級，將品牌色從「森林綠」升級為「大海藍」。「大海藍」象徵MEXC的全新願景和價值觀——安全專業、開放包容、探索希望。
安全專業：MEXC在安全審計、風控機制、資金安全等方面首屈一指。
開放包容：團隊和用戶遍布170多個國家和地區，共同創造更多的可能性。
探索希望：作為加密世界領航者，探索Web3各大賽道龍頭資產。


⑤熟悉MEXC的品牌價值
MEXC2018年成立以來，以發掘優質項目，快速上線新項目為優勢，成為加密貨幣交易所的新星。經過五年發展，MEXC已為全球超過1000萬用戶提供服務。快速成長的同時，MEXC一直堅持「客戶第一，為你而變」的服務理念，為客戶帶來極致的交易體驗。

⑥熟悉MEXC產品性能
MEXC產品功能豐富，業務線全面，活動種類多樣，提供包括：現貨交易、合約交易、MEXC Savings（提供活期和定期的靈活賺幣方式）、Launchpad、陽光普照和M-Day等在內的產品和服務。跟單交易員應該熟悉MEXC產品、靈活使用MEXC產品功能，並積極主動推廣MEXC交易平台！

⑦與MEXC共同成長
加密貨幣市場變化迅速，新概念層出不窮，MEXC有著極強的學習能力，可以敏銳捕捉市場熱點，這也構成MEXC的重要競爭力。我們希望跟單交易員也能有極強的學習和適應能力，能夠緊跟市場趨勢，抓住交易行情，與MEXC共同學習成長！


免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM