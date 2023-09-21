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合約收益和手續費的計算

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2023.09.21 MEXC
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作為合約交易者，您交易的盈虧來自三個方面：手續費的支出，資金費用的收入或支出以及平倉盈虧。在此，本文將為您一一解答。

1. 手續費


  • 作為深度流動性提取者（Taker）需要支出費用 = 倉位價值 x Taker Fee（0.01%）;

  • 作為深度流動性提供者（Maker）需要支出費用 = 倉位價值 x Maker Fee（0.00%）;

2. 資金費用


  • 資金費用將每8小時收取一次，會顯示在合約交易頁面。 根據資金費率的正負，以及您持倉方向的多空，您將會收入或者支出資金費用。 即如果您持倉為多倉，資金費率為正，需要支付資金費用；而如果資金費率為負，則可以收入資金費用（資金費用會直接在用戶之間轉移）。

  • 資金費用 = 資金費率*倉位價值（張數*面值*結算時的合理價格）;

3. 盈虧計算


3.1 浮動盈虧（未實現盈虧）


  • U本位合約

多倉 = （合理價格-開倉均價）* 持倉數量;

空倉 = （開倉均價-合理價格）* 持倉數量;

  • 幣本位合約

多倉 =（1/開倉均價-1/合理價格）* 持倉數量;

空倉 =（1/合理價格-1/開倉均價）* 持倉數量;

3.2 平倉盈虧（已實現盈虧）


  • U本位合約

多倉 = （平倉價格-開倉均價）* 持倉數量;

空倉 = （開倉均價-平倉價格）* 持倉數量;

  • 幣本位合約

多倉 = （1/開倉均價-1/平倉均價）* 持倉數量;

空倉 = （1/平倉均價-1/開倉均價）* 持倉數量;

例如

某一MEXCer以Taker的角色在BTC/USDT合約中以50,000 USDT的價格買入0.1個BTC多倉倉位，該使用者以500 USDT作為保證金，使用10倍槓桿。

Taker Fee = 0.01%，Maker Fee = 0.00%，資金費率 = -0.025%;

則使用者需要支付手續費：50,000 x 0.1 x 0.01% = 0.5 USDT;

用戶能獲得（資金費率為負）資金費用：-50,000 x 0.1 x（-0.025%）= 1.25 USDT;


假如使用者在BTC價格為60,000 的時候作為Maker賣出平倉0.1個BTC合約倉位：


則平倉盈虧 = (60,000-50,000) x 0.1 = 1,000 USDT；


平倉手續費 = 60,000 x 0.1 x 0.00% = 0 USDT;


所以使用者的總已實現盈虧 = 1,000 - 1 + 1.25 - 0 = 1,000.25 USDT;


此外，您還可以通過查看歷史交易記錄，來看到每一次收取的手續費和資金費率，以及每一筆訂單的盈虧情況。

4. 總結


通過以上內容，您可以了解到合約交易盈虧計算的基本原理；建議您理性交易，從歷史交易中不斷成長。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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