合約收益和手續費的計算

作為合約交易者，您交易的盈虧來自三個方面：手續費的支出，資金費用的收入或支出以及平倉盈虧。在此，本文將為您一一解答。









作為深度流動性提取者（ Taker ）需要支出費用 = 倉位價值 x Taker Fee（0.01%）;





作為深度流動性提供者（ Maker ）需要支出費用 = 倉位價值 x Maker Fee（0.00%）;









資金費用將每8小時收取一次，會顯示在合約交易頁面。 根據資金費率的正負，以及您持倉方向的多空，您將會收入或者支出資金費用。 即如果您持倉為多倉，資金費率為正，需要支付資金費用；而如果資金費率為負，則可以收入資金費用（資金費用會直接在用戶之間轉移）。





資金費用 = 資金費率*倉位價值（張數*面值*結算時的合理價格）;













U本位合約





多倉 = （合理價格-開倉均價）* 持倉數量;





空倉 = （開倉均價-合理價格）* 持倉數量;





幣本位合約





多倉 =（1/開倉均價-1/合理價格）* 持倉數量;





空倉 =（1/合理價格-1/開倉均價）* 持倉數量;









U本位合約





多倉 = （平倉價格-開倉均價）* 持倉數量;





空倉 = （開倉均價-平倉價格）* 持倉數量;





幣本位合約





多倉 = （1/開倉均價-1/平倉均價）* 持倉數量;





空倉 = （1/平倉均價-1/開倉均價）* 持倉數量;





例如









Taker Fee = 0.01%，Maker Fee = 0.00%，資金費率 = -0.025%;





則使用者需要支付手續費：50,000 x 0.1 x 0.01% = 0.5 USDT;





用戶能獲得（資金費率為負）資金費用：-50,000 x 0.1 x（-0.025%）= 1.25 USDT;





假如使用者在BTC價格為60,000 的時候作為Maker賣出平倉0.1個BTC合約倉位：





則平倉盈虧 = (60,000-50,000) x 0.1 = 1,000 USDT；





平倉手續費 = 60,000 x 0.1 x 0.00% = 0 USDT;





所以使用者的總已實現盈虧 = 1,000 - 1 + 1.25 - 0 = 1,000.25 USDT;





此外，您還可以通過查看歷史交易記錄，來看到每一次收取的手續費和資金費率，以及每一筆訂單的盈虧情況。









通過以上內容，您可以了解到合約交易盈虧計算的基本原理；建議您理性交易，從歷史交易中不斷成長。





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