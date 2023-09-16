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如何查看 MEXC 數據榜單

#初階
#新手入門
2023.09.16 MEXC
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為了方便平臺用戶在 MEXC 上查看當前平臺熱門交易版塊、幣種以及相關活動，MEXC 提供了各類榜單數據，方便用戶參考使用。

1. 如何查找數據榜單


1.1 App 端


打開 MEXC App 首頁，向下滑動即可以看到【熱門合約榜】、【漲幅榜】、【新幣榜】和【24 小時成交額】4 個榜單。


1.2 Web 端


打開 MEXC 官網首頁，點擊頂部導航欄【市場】，在市場頁面點擊右側的【市場數據】，進入到榜單頁面。


2. MEXC 數據榜單分類


Web 端的榜單數據相比 App 端更豐富和全面，我們以 Web 端為例來向大家展示說明 MEXC 提供的這些榜單數據。

2.1 熱門活動


熱門活動是 MEXC 平臺當前正在進行中的熱門活動，包括合約活動、M-Day 和 Launchpad 三種。點擊即可跳轉到相應的活動頁面。


MEXC 每月會推出不同類型的活動，滿足合約愛好者不同的交易體驗。

更多關於 M-Day 和 Launchpad 的活動內容，您可以閱讀《什麽是 Launchpad 》和《如何參與 M-Day》進行了解。

2.2 熱門板塊


MEXC 根據當前的市場行情熱點，整理出了多個不同的熱門板塊。每個板塊中包含當前熱門交易幣種。點擊熱門板塊右側的【>】按鈕可以查看其他板塊。


選擇您感興趣的板塊，點擊板塊右側的【全部】按鈕，可以看到選擇板塊中所有代幣，按照當前的收益率從高到低進行排列。如我們選擇了 Arbitrum 板塊，點開後可以看到這一板塊下代幣的收益率排行。


2.3 不同代幣指標板塊


這一板塊分成了熱幣榜、熱門合約、新幣榜、漲幅榜、成交額五個部分。您可以根據自己具體的交易需求，查看相應的榜單。

如你想了解當前在 MEXC 平臺上，哪些代幣漲幅最高，可以通過漲幅榜查看當前漲幅最高的 10 個代幣。


2.4 市場概覽和漲跌分布


在市場數據頁面最開始和最下方，有兩個不同展現形式的數據圖表。頁面開始的市場概覽圖表，是最下方漲跌分布的加總統計。這一數據是實時變動的。

這一數據統計了 MEXC 現貨交易中基於 USDT 幣對的市場數據。如下圖所示，在 1788 種 USDT 幣對交易現貨中，有 95 種沒有價格沒有發生變化，733 種價格上漲，960 種價格下跌。其中上漲代幣種大部分集中在 0-3% 區間，下跌同樣集中在這一區間。



使用數據榜單能夠幫助您了解 MEXC 平臺當前的不同幣種的交易熱度、整體代幣多空佔比、以及平臺用戶偏好交易幣種等數據，通過這些數據您可以選擇市場熱度高、流通深度好的代幣進行交易。


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