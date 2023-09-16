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如何成為MEXC合約渠道代理商？

#合約
2023.09.16 MEXC
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MEXC成立以來，一直專注於現貨和合約業務，並不斷精進。經過多年行業探索，MEXC成為深度極好的交易平台，為客戶帶來高效和安全的合約交易體驗。在打造自身產品的同時，MEXC也注重和有影響力的KOL和內容創作者合作，互利共贏，共同推動合約交易市場良性循環。

與MEXC共同前行，您可以註冊成為MEXC合約渠道代理商。我們希望您能與MEXC志同道合，體現MEXC價值觀，並積極主動推廣MEXC交易平台。成為渠道代理商後，您將獲得專屬邀請碼，可以使用此邀請碼分享給每一位交易愛好者。您可以在文章、社交平台或任何形式的社交媒介推廣您的專屬邀請碼，每成功邀請一位活躍用戶即可終生獲得交易佣金！

選擇與MEXC合作，成為MEXC合約渠道代理商，您可以最大化您的影響力，並獲得高出行業平均標準2倍以上的返佣比例。成為渠道代理商後，您每推薦一名交易者，便可獲得50%直客交易返佣加10%子代理返佣。您可以參考下文的申請路徑申請成為MEXC合約渠道代理商。目前，與MEXC合作的行業KOL已超過8000人，覆蓋全球170個國家和地區，MEXC已累計返傭超過6200BTC。


您也可以點擊此頁面，快速申請！

請您注意：MEXC不接受來自下列國家的用戶的交易或註冊申請：朝鮮、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗、克里米亞、中國大陸、印度尼西亞、新加坡、委內瑞拉、加拿大、以及美國。


請您注意：代理系統前台頁面日期篩選限制，查詢日期範圍最多為90天。


網頁端


1. 打開MEXC官網，點擊【合約交易】-【合約概覽】。



2. 找到頁面最下端的MEXC Futures相關申請，點擊渠道【立即申請】。


3. 下滑查看申請步驟和渠道代理商福利，點擊網頁最下端的【立即申請】。

4. 按照頁面提示，填寫相關信息，完成申請。


App端


1.打開MEXC App，點擊【推廣獎勵】。



2.點擊【申請成為代理，獲得更多好友返佣】。


3.下滑查看申請步驟和渠道代理商福利，點擊App最下端的【立即申請】。


4.按照頁面提示，填寫相關信息，完成申請。



免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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