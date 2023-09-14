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如何查看資產盈虧

#新手入門
2023.09.14 MEXC
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現貨/合約資產的盈虧是每一個交易者關心的核心問題，在MEXC，您可以使用盈虧分析功能，快速了解個人資產的盈虧情況，具體查看步驟如下。

1.Web


1.1 現貨資產盈虧查詢


①登錄MEXC官網首頁，點擊【資產】-【現貨】。



②點擊【盈虧分析】。


③在此頁面，您可以查看賬戶餘額、累計盈虧、每日盈虧、資產走勢和資產分布等。此外，您也可以根據頁面，得出近7日、近30日等盈虧數據。


1.2 合約資產盈虧查詢


①登錄MEXC官網首頁，點擊【資產】-【合約】。


②點擊【盈虧分析】。


③在此頁面，您可以查看合約賬戶總權益、累計盈虧、單日盈虧和資產走勢等。此外，您也可以根據頁面，得出近7日、近30日等盈虧數據。


2.App


2.1 現貨資產盈虧查詢


①打開MEXC App，點擊【資產】。




②點擊【現貨賬戶】。


③點擊【盈虧分析】。



④查看您的賬戶餘額、累計盈虧率、每日盈虧、累計收益等數據。


2.2 合約資產盈虧查詢


①打開MEXC App，點擊【資產】。


②點擊【合約賬戶】。



③點擊【盈虧分析】。


④查看您的賬戶總權益、累計盈虧、單日盈虧、資產走勢等數據。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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