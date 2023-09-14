現貨/合約資產的盈虧是每一個交易者關心的核心問題，在MEXC，您可以使用盈虧分析功能，快速了解個人資產的盈虧情況，具體查看步驟如下。
①登錄MEXC官網首頁，點擊【資產】-【現貨】。
②點擊【盈虧分析】。
③在此頁面，您可以查看賬戶餘額、累計盈虧、每日盈虧、資產走勢和資產分布等。此外，您也可以根據頁面，得出近7日、近30日等盈虧數據。
①登錄MEXC官網首頁，點擊【資產】-【合約】。
②點擊【盈虧分析】。
③在此頁面，您可以查看合約賬戶總權益、累計盈虧、單日盈虧和資產走勢等。此外，您也可以根據頁面，得出近7日、近30日等盈虧數據。
①打開MEXC App，點擊【資產】。
②點擊【現貨賬戶】。
③點擊【盈虧分析】。
④查看您的賬戶餘額、累計盈虧率、每日盈虧、累計收益等數據。
①打開MEXC App，點擊【資產】。
②點擊【合約賬戶】。
③點擊【盈虧分析】。
④查看您的賬戶總權益、累計盈虧、單日盈虧、資產走勢等數據。
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