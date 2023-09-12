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合約數據分析

#合約
2023.09.12 MEXC
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合約數據代表了市場情緒和資金流向，可以影響市場走向，對合約交易有著參考和指導作用。因此我們有必要了解合約數據的含義，並對合約數據指標做出解讀，幫助投資者提供判斷依據。在MEXC，您可以查詢5個合約數據，包括：平台多空持倉比、平台多空持倉人數比、菁英賬戶多空持倉比、菁英賬戶多空持倉人數比和平台主動買賣。

合約數據的含義

①平台多空持倉比
平台多空持倉比，是在MEXC平台上交易的多倉持倉數量和空倉持倉數量之比。


以9.6日0點數據為例，多倉持倉比例為63.94%，空倉持倉比例36.05%，多空持倉比為1.77。說明多倉的數量更多，空倉數量更少，且多倉數量是空倉數量的1.77倍。


②平台多空持倉人數比
平台多空持倉人數比，是指在MEXC平台上多單持有人數和空單持有人數的比例。


用9.6日0點數據為例，多倉持倉比例67.95%，空倉持倉比例32.04%，多空持倉比2.12，說明持有多倉的人數更多，持有空倉的人數更少，且持有多倉的人數是空倉的2.12倍。


③菁英賬戶多空持倉比。
菁英賬戶多空持倉比，是在MEXC平台上交易的菁英賬戶多倉持倉數量和空倉持倉數量之比。


從9月6日的數據，我們可以看出，多倉持倉比例69.49%，空倉持倉比例30.50%，多空持倉比2.27，說明有多倉的數量是空倉的2.27倍。

④菁英賬戶多空持倉人數比
菁英賬戶多空持倉人數比，是指在MEXC平台上菁英賬戶的多單持有人數和空單持有人數的比例。


從9月6日的數據，我們可以看出，多倉持倉比例68.89%，空倉持倉比例31.10%，多空持倉比2.21，說明有多倉的人數是空倉的2.21倍。


⑤平台主動買賣情況
平台主動買賣情況是指在一定時間內主動買賣比，主要統計1小時內的短線交易數量。如下圖，我們可以清晰的看到MEXC平台每小時的主動買入和主動賣出數量，以及它們之間的比例。


合約數據的解讀

①多空持倉比和多空持倉人數比
在加密貨幣交易所中，合約是用戶之間的互為對手盤，且多頭持倉總倉位價值和空頭持倉的總倉位價值一定是對等的，即1比1的關係。如果1個用戶開了10BTC的多單倉位，則一定有1個或者多個用戶開了10個BTC的空單對手盤，不然這10BTC的多單是無法成交的。

在總倉位價值一定的情況下，多空持倉比和多空持倉人數比偏多，代表多方雖然人更多，但是人均的倉位價值少，說明散戶在看多；相反，空倉人數少，但人均的倉位價值大，代表大戶占比更多，大戶在看空。多空持倉比和持倉人數比本質上是散戶與大戶的市場情緒差異，比例越大，情緒差異越大。一般而言，大戶擁有更專業的交易水平和更廣的消息面，他們的開倉情況擁有一定的參考價值。

②平台主動買賣情況
主動買入和主動賣出的統計1小時的交易數據，可以體現市場情緒的短期波動。主動買入量大於賣出量，說明市場短期看漲情緒較高，如果主動賣出量大，說明市場短期看空情緒嚴重，有大量用戶在做空。

如何查看合約數據

①點擊【合約交易】-【合約概覽】。



②往下滑動您的鼠標，找到【合約大數據】，點擊【查看更多】。


③您可以在右側選擇合約交易對，進行數據查詢。目前，MEXC支持主流幣種的USDT永續合約交易數據查詢，如：BTC USDT永續、ETH USDT永續等。



請注意，以上只是理論分析，在真實的交易市場，交易受到多種因素影響，多空人數比可能存在失真的可能，沒有辦法反映出散戶和大戶的真實比例和做多做空的真實意願。


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