8 月 MX 專區活動數據表現

MEXC 在 8 月份一共開展了 155 場空投活動，其中有 19 場活動來自 Launchpad，136 場來自陽光普照活動。活動數量相比 7 月增加了 20 場。像這樣的空投活動 MEXC 平臺每月都會展開，這些活動是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。
8 月份的空投活動共發放價值超 1000 萬美元獎勵，活動年收益率高達 70%。在這 155 場發放的空投獎勵活動中，MDI 的價格上漲率最高，高達 542.8%。根據平臺的數據統計，在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，代幣價格上漲率均超過 110%，前三名的價格漲幅均超過了 200%。
|項目名稱
|空投時間（投入MX時間）
|價格上漲率（取自9月1日數據）
|MDI
|8/30/2023
|542.80%
|FOG
|8/5/2023
|322.70%
|BGT
|8/16/2023
|284.60%
|MOCHI
|8/23/2023
|192.60%
|TRIAS
|8/31/2023
|152.93%
|UBX
|8/30/2023
|137.60%
|PBX
|8/17/2023
|133.80%
|TPY
|8/21/2023
|131.07%
|RADA
|8/23/2023
|122.33%
|PEEL
|8/26/2023
|117.90%
Launchpad 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpad 活動。
打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpad】和【陽光普照】的活動入口。
進入活動詳情頁面後，點擊【一鍵投入】按鈕，當前正在進行中的活動您將一鍵全部參與。您可以同時參與 Launchpad 和陽光普照活動，且您的 MX 不會被鎖倉。
如果您現在還不是 MX Holder，想要參加 Launchpad 和 陽光普照活動，需要您在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。
關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《一分鐘購買 MX》，按照教程步驟進行購買。
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