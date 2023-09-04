USDT市場：基於USDT的幣對交易市場；
ETH市場：基於ETH的幣對交易市場；
BTC市場：基於BTC的幣對交易市場；
USDC市場：基於USDC的幣對交易市場；
TUSD市場：基於TUSD的幣對交易市場；
BUSD市場：基於BUSD的幣對交易市場。
在MEXC，您可以選擇在不同的幣對市場下進行買賣加密貨幣，但是每次下單的最低代幣數量必須要在最小下單數量之上，系統才會接受您的下單申請。成功下單後，您的訂單會被系統撮合並完成交易。
最小數量波動是指：在某個特定的幣對市場中，某幣對的數量波動的最小值，也可以理解為單位精度，也就是單位變動的最小值。
一般而言，最小價格波動指某個幣種交易對的單位價格漲跌波動的最小值；
注意
最小價格波動的單位是該交易對所處的幣對市場的計價幣種，比如MX/USDT，那麽針對MX的最小價格波動是用USDT作為單位的；
例如
某個加密貨現貨對的價格為1.1 USDT；如果，該加密貨現貨對的價格無論上漲還是下跌，能夠變動的最小幅度是0.1 USDT，那麽，我們稱這個幣種交易對的最小價格波動為0.1 USDT。
USDT市場：5 USDT/筆；
ETH市場：0.001 ETH/筆；
BTC市場：0.000005 BTC/筆；
USDC市場：5 USDC/筆；
TUSD市場：5 TUSD/筆；
BUSD市場：5 BUSD/筆。
因為現貨交易包含三種下單方式：限價（委託）、市價（委託）和限價止盈止損。當您使用市價（委託）進行下單時，交易系統會設定一個購買某個幣種單位的最大數量，這個數量就是市價單單筆最大數量。同時，這是處於對現貨市場的價格穩定所推出的交易政策之一。
同上，如果您使用限價（委託）進行下單時，交易系統也會針對您使用限價（委託）買賣的最大代幣數量有所限制，能夠避免交易時出現價格的極端波動，或者流動性匱乏的情況。
此時，條件單最大掛單數量是指：當您在使用限價止盈止損的交易場景下，您在設定完觸發條件價格後，您下單的最大代幣數量也是有限的。
在現貨交易的過程中，特別是大額短線交易，會因為不滿足市場交易規則而出現下單不成功的情況。MEXC建議您通過MEXC機器人和在線客服咨詢相關信息，避免出現下單失敗而錯過交易時機。
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