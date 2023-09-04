mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/新手指南/現貨/現貨市場交易規則

現貨市場交易規則

#初階
#現貨
#新手入門
2023.09.4 MEXC
分享

市場交易規則是什麽？


  • 在MEXC上進行現貨交易時，每一個交易幣種都有與之相對應的交易規則，比如，最小下單數量、最小價格波動和最小下單總金額等；

  • 由於不同的交易對基於不同的加密貨現貨對交易市場，MEXCers需要通過不同的幣對交易市場了解相應的交易規則；

  • 在MEXC，有以下幾種主要交易市場：

USDT市場：基於USDT的幣對交易市場；
ETH市場：基於ETH的幣對交易市場；
BTC市場：基於BTC的幣對交易市場；
USDC市場：基於USDC的幣對交易市場；
TUSD市場：基於TUSD的幣對交易市場；
BUSD市場：基於BUSD的幣對交易市場。

1. 最小下單數量


在MEXC，您可以選擇在不同的幣對市場下進行買賣加密貨幣，但是每次下單的最低代幣數量必須要在最小下單數量之上，系統才會接受您的下單申請。成功下單後，您的訂單會被系統撮合並完成交易。

2. 最小數量波動


最小數量波動是指：在某個特定的幣對市場中，某幣對的數量波動的最小值，也可以理解為單位精度，也就是單位變動的最小值。

3. 最小價格波動


一般而言，最小價格波動指某個幣種交易對的單位價格漲跌波動的最小值；

注意

最小價格波動的單位是該交易對所處的幣對市場的計價幣種，比如MX/USDT，那麽針對MX的最小價格波動是用USDT作為單位的；

例如

某個加密貨現貨對的價格為1.1 USDT；如果，該加密貨現貨對的價格無論上漲還是下跌，能夠變動的最小幅度是0.1 USDT，那麽，我們稱這個幣種交易對的最小價格波動為0.1 USDT。

4. 最小下單總金額


  • 最小下單總金額就相當於每一位MEXCer在現貨交易中交易的一個交易門檻：當您選擇一個幣對交易對並且買入時，您需要滿足當前交易對的最小下單總金額，系統才會進入到撮合階段。

  • 每個市場的單筆訂單最小下單總金額如下：

USDT市場5 USDT/筆
ETH市場0.001 ETH/筆
BTC市場0.000005 BTC/筆
USDC市場5 USDC/筆
TUSD市場：5 TUSD/筆
BUSD市場：5 BUSD/筆。

5. 市價單單筆最大數量


因為現貨交易包含三種下單方式：限價（委託）、市價（委託）和限價止盈止損。當您使用市價（委託）進行下單時，交易系統會設定一個購買某個幣種單位的最大數量，這個數量就是市價單單筆最大數量。同時，這是處於對現貨市場的價格穩定所推出的交易政策之一。

6. 限價單最大掛單數量


同上，如果您使用限價（委託）進行下單時，交易系統也會針對您使用限價（委託）買賣的最大代幣數量有所限制，能夠避免交易時出現價格的極端波動，或者流動性匱乏的情況。

7. 條件單最大掛單數量


此時，條件單最大掛單數量是指：當您在使用限價止盈止損的交易場景下，您在設定完觸發條件價格後，您下單的最大代幣數量也是有限的。

寫在最後


在現貨交易的過程中，特別是大額短線交易，會因為不滿足市場交易規則而出現下單不成功的情況。MEXC建議您通過MEXC機器人和在線客服咨詢相關信息，避免出現下單失敗而錯過交易時機。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM