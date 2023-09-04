



在MEXC上進行現貨交易時，每一個交易幣種都有與之相對應的交易規則，比如，最小下單數量、最小價格波動和最小下單總金額等；





由於不同的交易對基於不同的加密貨現貨對交易市場，MEXCers需要通過不同的幣對交易市場了解相應的交易規則；





在MEXC，有以下幾種主要交易市場：





USDT市場：基於USDT的幣對交易市場；

ETH市場：基於ETH的幣對交易市場；

BTC市場：基於BTC的幣對交易市場；

USDC市場：基於USDC的幣對交易市場；

TUSD市場：基於TUSD的幣對交易市場；

BUSD市場：基於BUSD的幣對交易市場。









在MEXC，您可以選擇在不同的幣對市場下進行買賣加密貨幣，但是每次下單的最低代幣數量必須要在最小下單數量之上，系統才會接受您的下單申請。成功下單後，您的訂單會被系統撮合並完成交易。









最小數量波動是指：在某個特定的幣對市場中，某幣對的數量波動的最小值，也可以理解為單位精度，也就是單位變動的最小值。









一般而言，最小價格波動指某個幣種交易對的單位價格漲跌波動的最小值；





注意





最小價格波動的單位是該交易對所處的幣對市場的計價幣種，比如MX/USDT，那麽針對MX的最小價格波動是用USDT作為單位的；





例如





某個加密貨現貨對的價格為1.1 USDT；如果，該加密貨現貨對的價格無論上漲還是下跌，能夠變動的最小幅度是0.1 USDT，那麽，我們稱這個幣種交易對的最小價格波動為0.1 USDT。









最小下單總金額就相當於每一位MEXCer在現貨交易中交易的一個交易門檻：當您選擇一個幣對交易對並且買入時，您需要滿足當前交易對的最小下單總金額，系統才會進入到撮合階段。





每個市場的單筆訂單最小下單總金額如下：





USDT市場： 5 USDT/筆；

ETH市場： 0.001 ETH/筆；

BTC市場： 0.000005 BTC/筆；

USDC市場： 5 USDC/筆；

TUSD市場： 5 TUSD/筆；

BUSD市場： 5 BUSD/筆。









因為現貨交易包含三種下單方式：限價（委託）、市價（委託）和限價止盈止損。當您使用市價（委託）進行下單時，交易系統會設定一個購買某個幣種單位的最大數量，這個數量就是市價單單筆最大數量。同時，這是處於對現貨市場的價格穩定所推出的交易政策之一。









同上，如果您使用限價（委託）進行下單時，交易系統也會針對您使用限價（委託）買賣的最大代幣數量有所限制，能夠避免交易時出現價格的極端波動，或者流動性匱乏的情況。









此時，條件單最大掛單數量是指：當您在使用限價止盈止損的交易場景下，您在設定完觸發條件價格後，您下單的最大代幣數量也是有限的。









在現貨交易的過程中，特別是大額短線交易，會因為不滿足市場交易規則而出現下單不成功的情況。MEXC建議您通過MEXC機器人和在線客服咨詢相關信息，避免出現下單失敗而錯過交易時機。





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