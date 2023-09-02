mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/新手指南/操作指南/如何管理 MEXC 賬戶在多設備登陸

如何管理 MEXC 賬戶在多設備登陸

#初階
#新手入門
2023.09.2 MEXC
分享

保護個人的資產安全，除了盡可能少暴露自己的錢包外，個人平臺賬號的保護也需要得到重視。您可能在多個不同設備登錄過 MEXC 賬戶，有些設備甚至可能不屬於自己，而是租借或者是別人的設備。

為了保護您的 MEXC 賬戶和資金安全，MEXC 為您提供了賬號多設備登錄管理功能。

1. 如何進行管理


1.1 Web 版


登錄 MEXC 官網，在官網首頁右上角的【個人頭像】中選擇【安全中心】


滑動屏幕至最下方，在【裝置和活動】中，對賬號在多設備登錄進行管理。


點擊【賬戶活動】的【查看】按鈕，您可以看到您的個人賬戶，在最近 30 天內使用過哪些設備、IP 地址登錄等信息。


如果您發現有些設備和地址不屬於您，您需要注意自己的賬戶是否安全。

返回上一頁，點擊【裝置管理】，您可以對那些不是自己設備，卻登錄過您個人賬號的設備，進行【移除】處理。

如果您近期有更換手機，對於不再使用的舊手機，我們也建議您進行移除，以免造成個人賬戶洩漏。


1.2 App 版


點擊 App 首頁點擊左上角【個人頭像】，在【安全中心】中選擇【裝置管理】


在裝置管理中，您可以對那些不是自己設備，卻登錄過您個人賬號的設備，進行【移除】處理。


2. 關於賬戶登錄限制


MEXC 除了為用戶提供管理個人賬戶多設備登錄的功能，為了進一步保障用戶個人賬戶安全，自身也設置了相應的保護機制。

在 Web 端，您的賬戶在線時間會維持 24 小時，超過時間後，您需要再次登錄才可以訪問個人賬戶的信息。防止您使用了非個人常用電腦登錄賬戶後忘記退出賬號，降低賬戶洩漏的風險。

在 App 端，在同一時間內，您的個人賬戶只能登錄一臺手機設備。如果有其他手機設備登錄您的賬戶，您當前登錄賬戶將被擠掉。

3. 賬戶洩漏怎麽辦


如果您的賬戶已經發生洩漏，我們建議您在【安全中心】頁面，更改已經綁定的郵箱、手機號，同時更改登錄密碼。谷歌驗證碼同樣支持移除並重新綁定

您也可以選擇凍結賬號，聯系 MEXC 客服團隊尋求幫助。


保護您個人賬戶的安全，就是保護您個人資產的安全。MEXC 平台為您提供了多種措施來保證賬戶安全，同時您在日常使用中，也需要對自己賬戶安全負責，不泄露自己的賬號密碼給他人，不對外借用自己的賬號，這樣才能有效保障您自己的資產安全。

新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM