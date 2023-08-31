12月MEXC創作者聯盟 KOL活動





Hi MEXCer，





非常感謝大家積極參與每個月 MEXC 創作者聯盟 KOL 活動，每月我們都收到幾百篇內容豐富多彩的文章。為了方便大家更好地創作內容，本月我們對活動主題和規則進行了調整。具體內容如下：









1. 請從MEXC產品如MEXC現貨、合約，MEXC 活動的使用經驗、MEXC 產品或者活動的指南等相關方面選取創作主題





2. 內容形式不局限於文章，可以是圖文、長圖、視頻、播客【Podcast】等形式





3. 將內容分享到社交媒體平台，加 #MEXC 標籤





4. 在每個月截止日期前提交鏈接到 谷歌表單









1. 最佳內容獎 500 USDT：每月根據內容質量，社交媒體互動、創意來選出最佳內容獎1位，每個語言1位。





2. 社交媒體互動獎勵 Top 10





TOP 1 500 USDT TOP 2-3 400 USDT TOP 4-5 300 USDT TOP 6-7 200 USDT TOP 8-10 100 USDT





3. 額外福利 ：

每期提交作品前30名參賽者將獲得 20 USDT 合約贈金

內容有機會被官方發佈到社交媒體

和 MEXC 長期 深度內容合作









1. 主題和 MEXC 產品緊密相關





2. 對 MEXC 產品描述準確





3. 內容有邏輯性





4. 內容具有教育和科普性









1. 獎勵發放時間：每月 15 日前





2. 提交時間：每月月底 30 日前





3. 創作語言：本次活動支持繁體中文、英語、日語、韓語、土耳其語、越南語、俄語、烏克蘭語 8種語言。





4. 內容使用：參與 MEXC 內容創作活動，自動視為將版權自動轉讓給 MEXC；對於獲獎作品，MEXC 具有修改，編輯和使用的權利。





5. 抄襲：MEXC 尊重原創作品，所有抄襲或者其他科技手段作弊的行為，一經核實，取消該參賽者參與 MEXC 創作者一切活動資格





6. 最終解釋權歸 MEXC 所有，MEXC 擁有對未來規則進行修改的最終權利。









MEXC 品牌已經從森林綠升級為大海藍，品牌是 MEXC,請勿使用不正確的 logo。





如果您有其他的疑問，可發郵件到 mexcinfluencer@mexc.com 。











