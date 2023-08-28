



合約交易不同於現貨交易具有「高槓桿、高風險和高回報」的特點，被眾多交易者追捧。但合約交易門檻較高，虧損者較多。因此，我們需要詳細了解合約標的基本情況，進行合約基本面分析，將損失的可能性降到最低，增加獲取盈利的機會。









合約基本面分析是指交易者使用項目基本面對合約價格進行估值的一種方法。常見的基本面包括：項目鏈上指標、代幣數據等。通過對以上數據維度的解讀，合約基本面分析可以很好地了解代幣真實情況，從而評估出代幣真實價值。真實價值和當前市場價格可能有所不同，如果兩者存在較大差異，交易者便有合約交易的機會。









許多交易者在進行合約交易時都會採用技術面分析方法，即通過K線技術走勢和量價關係確定當前合約品種是否有交易機會。但技術分析不是萬能的，其存在失真的可能。追根溯源，技術分析源自對市場歷史走勢規律的研究，通過研究總結出高概率圖形和周期性走勢。因此，各式各樣的技術分析方法都具有經驗性，是處理後的結果，換句話說，其具有滯後性，當合約行情出現後，我們才能行動。這還不是技術分析最糟糕的地方，在一個充分博弈的合約市場，價格走勢變化萬千，不同技術分析方法有可能得出不一致，甚至完全相反的結論，讓交易者難以判斷開倉方向。





總而言之，技術分析不是萬能的，其存在失真的可能。而基本面分析可以有效彌補技術分析的上述缺陷，是一種更加全面、長期和確定的分析方法。首先，合約基本面分析囊括了鏈上指標、代幣數據等全方面的市場因素；其次，合約基本面分析，可以大致判斷一個資產價格的長期走勢；最後，不同於技術分析的模稜兩可，基本面分析得出的結論往往是肯定的。





但需要注意的是，有的時候項目基本面非常好，代幣價格在短時間內可能也不會明顯上漲；項目基本面差，代幣價格可能也不會突然下跌。這是因為合約基本面分析側重於發現長期趨勢交易機會，尋找短期的具體買賣點建議配合使用技術面分析。









我們可以使用以下五個數據進行合約基本面分析：①活躍地址②哈希率③總鎖定價值（TVL）④市值和完全稀釋估值⑤代幣供應。





①活躍地址

活躍地址是分析區塊鏈網絡上的活躍地址，可以提供用戶參與的相關情況。隨着時間推移活躍地址增加，表明項目生態繁榮，如果此時代幣價格處於低位，可以考慮持有該項目資產，進行買入開多的合約操作，而活躍地址減少表明用戶數減少，可以考慮減少持有該項目資產，進行賣出開空的合約操作。一般可以通過跟蹤該項目的區塊鏈瀏覽器分析活躍地址，如 Etherscan 。





②哈希率

需要注意，哈希率指標只適用於基於POW（工作量證明）的加密貨幣，如比特幣、比特現金等。在工作量證明網絡中，礦工負責驗證交易並為網絡安全進行加密。他們通過使用算力強大的計算機解決複雜的數學難題來完成這項任務。哈希數據即找到每個謎題的解決方案，因此哈希率是處理交易總計算能力的衡量標準。





一般而言，哈希率和加密貨幣的長期價值呈現正相關，哈希率越高，表明礦工願意將長期資本投入到該加密貨幣的基礎實施建設中。當某個加密貨幣哈希率上升，說明礦工正在加大投入，代幣價值有可能被低估，存在買入開多的合約交易機會。相反，哈希率下降，說明礦工正在撤出該項目，代幣價值可能被高估，存在賣出開空的交易機會。





比特幣的哈希率，來源Bitinfocharts





③總鎖定價值（TVL）

總鎖定價值（TVL）用于衡量一個DeFi（去中心化金融）項目，TVL是英文 Total Value Locked的縮寫 ，它泛指一個 DeFi 平台中用戶所抵押、被鎖定的加密貨幣資產價值。投資者可以使用TVL數據，比較不同的DeFi項目增長情況。常見的查詢TVL平台如：DeFiLlama 。





通常TVL代表該項目受歡迎程度，TVL增長表明可能存在開多的合約交易機會。TVL越低該項目的市場關注度越低，資金正在快速流出其項目，存在開空賣出的合約交易機會。





④市值和完全稀釋估值

市值和完全稀釋估值之間存在較大差別，完全稀釋估值指的是所有代幣都在流通中的協議總市值，對於那些希望尋找合約交易機會的人，了解這個區別可能非常有價值。如果該項目的市值和其完全稀釋估值之間有很大差別，這意味着有大量代幣尚未進入流通。當新代幣進入市場後，可能會造成相當大的拋售壓力。





新上線項目經常存在這種情況，因為代幣流通供應往往只占總供應的一小部分。舉個例子，Curve發布CRV代幣時，代幣交易價格達到15-20美元，協議的完全稀釋估值超過500億美元。這比當時以太坊還要高！很顯然過高的估值是不合理的，市場很有可能會下跌進行自我修正。因此，在這種情況下，可能存在賣出開空的機會。而反過來過低的估值也可能會引發該項目代幣的上漲，存在著買入開多的機會。





⑤代幣供應

在項目其他基本面水平相當的情況下，代幣的供應數量將對資產價格造成較大影響。最大供應量和流通供應量是基本代幣供應數據，其中流通供應量占據重要地位。





可以直觀地說，在合約的基本面分析中，代幣的流通供應量是長線持倉的理論基礎。具體而言，市面上流通供應量少且籌碼相對集中，這樣的代幣上漲的潛力大，適合長線持有合約多倉。如果代幣流通量大且籌碼分散，價格上漲的可能性將會變低，更利於持有合約空倉。













以上五個數據是合約基本面分析的關鍵，可以為交易指明長期方向。總結一下，數據表現良好，但代幣價格未能上漲，則代幣真實價值被低估，此時存在買入開多的長期機會；數據下跌，但代幣價格未能下跌，則代幣真實價值可能被高估，存在賣出開空的長期機會。





合約交易的基本面分析十分重要，可以彌補技術面分析的弊端，是投資者必須掌握的基本技能之一。在決定合約開倉方向和開倉數量時，建議對項目基本面做一個完整了解。但需要注意，通常我們需要結合技術面分析方法尋找具體買賣點。







