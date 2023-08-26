流動性是在金融學中是一個含義較廣的詞語，在不同的語境可以有不同的含義。但總的來說，流動性可以分為以下幾個概念①資產變現能力的強弱，指將現有資產或財富換為其他資產的能力。②主體償債能力強弱。常用於企業，如果企業資產現金流較多，則流動性好。③市場中的貨幣存量多寡。適用於宏觀經濟領域，如果貨幣的總供應量大於總需求量，則是流動性過剩。





需要注意的是，在本文中提到的流動性，特指第一種情況。









如前文所述，流動性是金融交易中的一個重要概念，是指將其現有資產或財富換為其他資產的能力。在加密貨幣交易中，流動性特指將某一種類加密貨幣轉換為法定貨幣或者其他加密的難易程度。





流動性對於加密貨幣十分重要，如果某個加密貨幣流動性好，用戶的買進和賣出操作對於市場行情影響很小，不會造成價格的大幅波動。反之，如果某個加密貨幣流動性差，用戶的買進和賣出操作可能對市場行情帶來很大的波動，造成市場價格的大幅上漲或者下跌。其次，在流動性較高的市場，買進和賣出通常較為容易。因為，流動性由市場參與者提供，市場參與者越多流動性越好，買賣訂單也就越多，用戶更容易成交。相反，流動性差，往往意味着用戶的訂單成交相對困難。









通常可以使用兩種方法簡單判斷流動性的大小：





買入/賣出價差：即買入最高價和賣出最低賣出價之間的價格差異，通常價差越小，流動性越高。





市場深度:即委託列表中買入和賣出訂單數量，通常買入和賣出訂單數量越多，流動性就越高。









影響流動性的因素可以分為三個：3.1 交易量 3.2 合法性 3.3 市場情緒。





3.1 交易量





交易量是影響流動性的關鍵因素。交易量的大小和買賣訂單數量多少成正比，交易量越大買賣訂單數量越多，意味着市場參與者也越多，用戶可以方便地進行資產兌換。大盤資產往往是交易量大的資產，比如：BTC、ETH和MX等。





3.2 合法性





不同地區或者國家對於加密貨幣有着不同的態度。有的國家，加密貨幣已經合法化，比如薩爾瓦多。據說，您在薩爾瓦多可以使用比特幣輕鬆購買許多商品。而在美國的一些州，比特幣也可以用於納稅。合法性往往可以帶來更多樣化的使用場景，這也意味着流動性更好。





3.3 市場情緒





市場情緒分為正面情緒和負面情緒。正面情緒往往會增加投資者的信心，他們因為害怕錯過從而誘發市場交易，增加市場流動性。負面情緒會帶來不好的影響，增加投資者恐懼心理，可能會減少市場交易，降低流動性。







