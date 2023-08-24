







槓桿最普遍的定義涉及最大限度地利用某物，使其發揮到最大優勢。在金融領域中，定義是相似的。利用槓桿能優化盈利潛力，可以讓您以少量資金操作大量資金，從而提升在市場上的投資價值。





合約交易的槓桿原理集中表現為合約交易的保證金制度，即您在進行合約交易時不需要交納100%的資金，僅需根據合約價值，按一定比率投入少量資金作為履行合約的抵押，即可參與合約的買賣，該資金稱為保證金。槓桿使資金的利用率大大提高，高收益同時也伴隨著高風險。保證金是您開倉所需的金額，而槓桿是該保證金的倍數。





永續合約槓桿的作用是您可以通過永續合約獲得槓桿，持有超過其本金價值的合約：MEXC永續合約提供最高200倍的槓桿。MEXCers可以通過買入和賣出相應資產的永續合約，在不持有資產的情況下，從該資產的價格上漲或下跌中獲利。









在永續合約中使用槓桿可以獲得更高的收益，但同時也會增加風險。在使用槓桿之前，您需要評估自己的風險承受能力，並對市場風險進行分析。如果您認為市場前景較好，可以考慮使用槓桿進行投資以獲取更高的收益。但如果市場前景不明朗，或者預期市場可能出現大幅波動，那麽使用槓桿進行投資就是一種高風險的做法。





槓桿越高，風險越大：在使用槓桿進行永續合約交易時，您需要注意槓桿倍數的設置。不同的合約交易對在提供槓桿時，設置的槓桿倍數也有所不同：MEXC永續合約提供高達200倍槓桿，您可以根據交易需求靈活調節。MEXC提供風險限制的同時，確保交易者最佳交易體驗。您在進行交易時，需要根據自己的風險承受能力以及市場風險情況，選擇適當的槓桿倍數。過高或過低的槓桿倍數都會增加交易風險或產生焦慮情緒。









假設，您對BTC/USDT的永續合約價格將會上漲充滿信心，而您現在有100 USDT可以交易，但您想增加潛在回報。現在MEXC提供200倍的槓桿，您僅需以100USDT為保證金，即可交易高達20,000USDT的倉位價值。













如果在交易過程中BTC/USDT的永續合約價格漲了10%，您的倉位價值將是22,000USDT，而不是110USDT。但是，BTC/USDT的永續合約價格下跌了10%，交易損失的總價值將是2,000USDT，而不是10USDT。









在進行永續合約交易時，您可以：









不同永續合約的槓桿倍數有所不同，您應該根據自己的風險承受能力進行選擇；

















不同的倉位模式會影響到倉位保證金在虧損或者強制平倉時的表現；

















您在進行永續合約交易時，應該根據您的投資目標以及市場情況，制訂合理的交易策略。同時，還應該根據策略的具體實施，合理規劃資金的使用和風險控制。在此，您可以參考學院有關技術分析文章和利用技術指標合理規劃您的交易策略。













多倉：強平價格 =（ 維持保證金 - 倉位保證金 + 開倉均價 x 數量 x 面值）/（數量 x 面值）；





空倉：強平價格 =（ 開倉均價 x 數量 x 面值 - 維持保證金 + 倉位保證金）/（數量 x 面值）；





預估強平價格所展示的價格為合理價格。









使用槓桿交易不會改善您的決策制訂，使用槓桿交易與否，兩者的的盈虧率其實是一樣的，只是使用槓桿交易會放大利潤，這意味著更高的風險和回報。這樣的交易方式並不適合於所有人：若您想使用槓桿交易，必須先確保它符合您的交易風格，且對自己所制訂的策略有信心。您在進行永續合約交易時，需要選擇合適的槓桿倍數，並根據自己的情況制訂適合自己的交易策略。





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