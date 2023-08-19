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什麼是去中心化借貸

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2023.08.19 MEXC
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和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。

1. 什麽是去中心借貸


在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁瑣。

在 DeFi 去中心金融服務中，任何人只要能提供抵押品，都可以在無需向第三方透露信息的情況下直接完成借貸，借款人通過抵押其加密資產獲得貸款並支付利息，出借人將資產存入平臺賺取利息。

而能做到無需審查，DeFi 的核心在於通過智能合約來完成借貸關系，即事先把所有的借貸條件都寫入智能合約，一旦條件滿足，合約雙方借貸關系會自動執行，之後無需第三方維護管理。

去中心借貸打破了傳統金融中的重重壁壘，一方面提高了加密資產利用率，另一方面使更多用戶通過持有加密貨幣也能產生被動收益，這也是 DeFi 爆發式成長並推動加密世界發展的主要原因。

2. DeFi 借貸模式


目前 DeFi 裏的主要借貸方式可劃分為以下三種：

2.1 點對點模式


借貸雙方在平臺掛單，平臺方起到撮合作用，同時在借款人無法按時還款時，由平臺方自動執行清算程序，dYdX 和 dharma 等平臺都有這類功能服務，點對點模式需要撮合，相對效率較低。

2.2 穩定幣模式


這一模式最著名的平臺要屬以太坊上的 Maker，在 Maker 用戶可以存入 ETH 借出一種與美元掛鉤的穩定幣 DAI，且平臺要求質押資產和借款的比率必須保持在 150% 以上。

Maker 的一個特色是其利息多少由 MKR 持有者共同投票決定，不過正因如此，其波動率較大，曾在一個多月的時間裏從 2.5% 上升到 19.5%。

2.3 流動池交易模式


這是目前市場最主流的 DeFi 借貸模式，兩大龍頭平臺 Compound 和 Aave 均采用這種模式。

流動池交易它更像傳統銀行的借貸方式，用戶可以隨存隨取，以流動資金池的方式聚集出借人的資金，只要資金池內有足夠的資金，借款人可隨時借出，系統通過算法來平衡供求，設定利息。

Compound

Compound 允許任何用戶存入資產到平臺的流動性資金池，其權益證明代幣機製的設計之後也被業內廣泛使用，當用戶提供資產時，他們會從 Compound 接收 cToken 作為權益證明，cToken 的匯率由資產利息決定，隨時間推移其價值將不斷增加，存款用戶僅需持有 cToken，即可自動賺取利息。

Aave

Aave同樣也是一款基於資金池模式的借貸協議平臺，用戶可隨時存入資產來賺取利息或是借出另一種資產，除此之外，Aave 首創了無抵押借貸產品 —— 閃電貸（flash loans）。

閃電貸可以在不需要提供任何資產抵押的情況下進行貸款，條件是必須在以太坊的一個區塊內（15秒）完成借款和還款支付利息操作，如未完成智能合約會撤銷之前的所有操作，以確保整體協議和資產安全。

閃電貸對套利交易者很有用，因為他們在各種 DeFi Dapps 之間進行套利交易時具有資本效率。

Maker

Maker 是最早的 DeFi 借貸協議。它通過超額抵押代幣鑄造 DAI，從而實現超額抵押貸款。目前Maker 支持 30 多個代幣的抵押鑄造。DAI 是一種與美元掛鉤的去中心化穩定幣。除了是一個借款協議，Maker 還充當穩定幣發行者（DAI）。

3. 借貸的安全問題


通過以上幾種模式的介紹，我們對去中心金融產品有了一個基礎的了解，但你是否想過在DeFi中，如此無審查和高效的資金流動方式，是如何保證出借人和平臺的資產安全的呢？

由於 DeFi 中不存在傳統金融領域中的信用指標，所以目前所有主流平臺的核心是超額抵押，並通過智能合約，執行嚴格的清算流程。

通過超額抵押可在一定程度上處理違約風險，比如借出 100 USDT，平臺規定至少質押價值150 USDT 的 ETH，如果抵押品價值跌到 100 USDT，則借款人需要存入更多抵押品，或智能合約會將抵押品出售以保障出借者的資產安全，而實際平臺會更嚴苛，當抵押物價值低於 120 USDT 時可能就會提醒借款人追加或是部分清算。

不過加密貨幣存在較大的波動性，快速閃崩的概率雖然非常小，但黑天鵝一旦發生，仍會對 DeFi 平臺安全問題造成影響，另外 DeFi 平臺因合約漏洞問題造成的資產被盜事件也時有發生，所以用戶在體驗 DeFi 的靈活便利之余，也要註意資金管理，以防賺了利息損失了本金。

4. 總結


DeFi 去中心化金融可以通過智能合約完成借貸關系，無需第三方審查，大大降低了用戶門檻，且目前這一領域仍在不斷向前，有許多創新的借貸模式在湧現，比如杠桿借貸，可進一步提高資金利用率，相信 DeFi 借貸市場未來仍有非常大的潛力空間。

當然我們也要看到借貸目前存在的問題，大多數借貸目前仍然采用過度抵押，這意味著資本效率並不好。擔保不足的貸款將是 DeFi 借貸協議的下一個發展方向。提供不足額抵押的貸款，能夠提高 DeFi 借貸協議的資本效率，並與傳統貸款人進行有效競爭。


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