7 月 MX 專區活動數據表現

MEXC 每個月都會為 MX Holder 們提供不同項目代幣的免費空投活動，增加 Holder 們的被動收入。 7 月份平臺一共開展了 135 場空投活動，其中 Launchpad 有 11 場活動， 124 場來自陽光普照活動。
7 月份的空投活動共計發放超 1000 萬美元獎勵，活動年收益率高達 61%。在這些活動分發的空投代幣中，SPACE 上漲率達到 768.67%，是這個月漲幅最高的空投代幣。在漲幅排名前 5 的項目中，代幣價格上漲率均超過了 200%。
|項目名稱
|空投時間（投入MX時間）
|價格上漲率（取自8月2日數據）
|SPACE
|7/14/2023
|768.67%
|NOVA
|7/14/2023
|534.20%
|PG
|7/1/2023
|484.20%
|BEAI
|7/21/2023
|274.56%
|NAC
|7/10/2023
|209%
|ARC
|7/28/2023
|196.80%
|SELO
|7/19/2023
|169.84%
|CRE
|7/22/2023
|160.93%
|ICT
|7/10/2023
|131.62%
Launchpad 和陽光普照是 MX Holder 的專屬活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpad 活動。
在 MEXC 官網首頁，選擇導航欄中的【現貨交易】，您就可以看到【Launchpad】和【陽光普照】活動的入口。
進入活動詳情頁面後，您可以點擊【一鍵投入】按鈕，當前正在進行中的活動一鍵全部參與。您可以同時參與 Launchpad 和陽光普照活動，且您的 MX 不會被鎖倉。
如果您現在還不是 MX Holder，想要參加免費的空投活動，需要您在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。
關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《一分鐘購買 MX》，按照教程步驟進行購買。
免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。