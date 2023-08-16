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什麼是泰達幣(USDT)？

#初階
#基礎概念
2023.08.16 MEXC
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泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法幣美元掛鈎的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法幣支持的虛擬貨幣；最早由Tether在2014年發行，其價值1:1錨定美元，即每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。它已經成為市場上最受歡迎的穩定幣之一。就市值而言，USDT 是市場上第一個也是最大的穩定幣。

1.泰達幣（USDT）的特點：


USDT作為最受歡迎的穩定幣之一，有以下特點：

1）價格波動較小，較為穩定。上面提到USDT的價值1:1錨定美元，也就是其發行多少USDT，現實世界就會有多少現金儲備作為資金保證，這就決定了其價格不會像其他數字貨幣一樣大幅波動；

2）安全可靠。USDT運用區塊鏈技術，在滿足國際合規標準和法規的同時，提供了世界級的安全保障；

3）公開透明。Tether每天都會公布外匯儲備並接受專業審計。所有流通與Tether的儲備相匹配。同時用戶可以在Tether平台進行資金查詢，以保障透明度。

2.泰達幣（USDT）的主要用途


作為一種穩定幣，USDT 的主要功能是避免市場波動，消除金融服務成本，並在各交易所中作為數字貨幣和其他數字貨幣之間的交易媒介。它既可以在區塊鏈上轉賬使用，也可以像外匯一樣進行交易，因為它與美元掛鈎。

1）在交易所進行現貨交易。現貨交易指的是USDT與其他數字貨幣之間的交易，像在MEXC交易所有幾千種數字貨幣，但大部分不支持用法幣（如美元、英鎊）直接購買，而是需要先購買USDT，再用USDT兌換其他數字貨幣。

2）支持轉賬。USDT作為穩定幣，因其價格波動較小，備受用戶歡迎和使用，經常被用來轉賬。MEXC支持非常多條鏈上的USDT轉賬，包括TRC20、ERC20、BEP20、MATIC、ALGO、Arbitrum One等多種轉賬方式，幾種類型速度不一樣，用戶可根據個人需求在MEXC體驗。

3）規避加密資產下跌風險，對抗市場黑天鵝事件。例如用BTC買入ETH後，當像312那種極端行情出現時，你需要承受兩份虧損。但是有了USDT，在預測到行情下跌時就可以及時把數字貨幣兌換成USDT，從而保住資產不受損失。


3.泰達幣（USDT）的優勢和風險


1）USDT 的優勢


USDT 最大優勢在於其價值1:1錨定美元，與美元等值，這就為投資者們提供了一個方便的渠道，將他們的法定貨幣轉移到加密貨幣，在加密市場進行交易投資；同時又可以使他們持有的資產不縮水，成為對抗市場波動的良好保值代幣。

2）USDT 的風險


USDT最大的風險在於泰達公司有倒閉、超發以及儲備金不足的可能，這也是一直以來人們對於USDT的詬病。Tether的發行完全是中心化的，即發行、承兌、監管風險、運營風險全部集中在Tether公司。儘管Tether承諾為USDT儲備100%的美元準備金，但根據Tether發布的2022年儲備金明細的審計季度報告，USDT 並不是由現金（或現金等價物）1：1 的金融支撐。USDT 存儲金包括50%的美國國庫券，30%的商業票據，16%的貨幣市場基金，剩下4%審計沒有給出更多說明。


4.總結


根據MEXC官網顯示，USDT目前市值排名第三，在穩定幣里穩居第一，成為最受投資者歡迎的加密貨幣。穩定幣不需要交易者轉換為法定貨幣，增強了加密貨幣交易的便利性。儘管人們對泰達幣存在的風險仍有擔憂，但USDT在過去幾年的交易量表明了公眾對其的信任。


免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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