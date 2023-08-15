持有 MX 獲得被動收入有哪些？





MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 能夠獲得的被動收入有哪些？









代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%，作為長期持有 MX 的用戶，能夠從一季度的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。









Launchpad 是持有 MX 賺取新幣空投的活動。參與活動需要用戶至少持有 1000 枚 MX，且持續持有 MX 的時間不少於 30天。滿足活動要求的用戶可以將自己的 MX 代幣一鍵投入到所有正在進行中的活動中，完成活動參與。





投入的 MX 並不會被鎖倉。系統會根據用戶投入的 MX 有效數量的占比，來分配總獎池中的空投代幣獎勵。投入越多，最終分到的獎勵也會越多。





註：參與 Launchpad 活動，不同的項目門檻可能會有所差異，請按照具體參與的項目詳情頁描述為準。









和 Launchpad 活動一樣，陽光普照活動同樣要求參與用戶至少持有 1000 枚 MX 代幣，且最低持有周期 30 天。如果您滿足這一門檻，您可以將自己的 MX 代幣一鍵投入到陽光普照正在進行中的所有活動中去，等待最終結算後獎勵發放。





另外，陽光普照活動很多是雙幣獎勵，即您參與後可以活動項目的代幣獎勵，以及 USDT 的獎勵。同樣您投入的 MX 不會被鎖倉。您投入的 MX 越多，最終分到的獎勵也越多。您可以同時參與陽光普照和 Launchpad 活動。





註：參與陽光普照活動，不同的項目門檻可能會有所差異，請按照具體參與的項目詳情頁描述為準。









根據最新的 7.24-7.30 數據顯示，如果您持有 1000 枚 MX 並且參與了 Launchpad 和陽光普照活動，您本周的收益為 36.66 USDT，預估本月收益 162.35 USDT，年度收益 1911.55 USDT。





如果您是在 1 月份就購買持有 1000 枚 MX 代幣，那麽您當時的成本大約為 810 USDT，您今年的回報率約為 1911.55 / 810 * 100% = 236%





這只是您持有 1000 枚 MX 代幣參與平臺活動獲得的收益，今年截至目前為止 MX 代幣自身價格也有不錯的漲幅，您的實際收益會更多。









邀請好友成為 MEXC 平臺用戶，好友每產生一次交易，您就會收到一定比例的返傭獎勵。您持有的 MX 數量越大，您能夠獲得的獎勵也越高，最高可獲得 70% 的返傭。





持有不同數量MX對應返傭比例：





如果您是於 2022 年 8 月 30 日 20:00（UTC+8）后邀请（當前比例）：





推薦人每日 MX 持倉 推薦人返佣(%) < 20,000 MX 30% > 20000MX 70%









如果您是於 2022 年 8 月 30 日 20:00（UTC+8）前邀请：





推薦人每日 MX 持倉 推薦人返佣(%) < 500 MX 10% 500-5000 MX 20% 5000-20000MX 30% > 20000MX 70%











