mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/區塊鏈百科/基礎概念/什麼是加密貨幣錢包？

什麼是加密貨幣錢包？

#初階
#基礎概念
2023.08.15 MEXC
分享


很多區塊鏈領域的新手用戶對加密貨幣比較感興趣，但對加密錢包的情況就知之甚少。加密錢包主要包含了硬件加密錢包（也叫冷錢包）和軟件加密錢包（也叫熱錢包）這兩大類。二者在許多方面具存在著相當的差異。今天我們就藉此機會給大家講解一下這些與加密錢包有關的內容。

1.關於加密錢包含義屬性


首先，先了解一下加密貨幣錢包是一種以地址和私鑰為核心的軟件程序。一方面，分布式賬本依靠公鑰和私鑰對來簽署交易，以確保其真實性。另一方面，當加密貨幣交易時加密錢包可以提供數字簽名的密鑰，並對交易進行追蹤處理。正是因為加密和去中心化機制的實現，加密錢包的安全性才得以保證。

作為一個重要的工具，加密錢包記錄著我們在區塊鏈網絡的專屬賬戶。它本身並不存儲包括加密貨幣在內的數字資產（和我們現實中銀行賬戶一樣），而是將用戶的密鑰（公鑰和私鑰）進行保存記錄。而這個密鑰又放在於特定的區塊鏈之上。那麼，當我們使用加密錢包里的加密貨幣時，也就意味着加密錢包的地址（由一個基於公鑰和私鑰生成的字母數字ID組成）和私鑰這兩個 「鍵」要先匹配才被允許操作。

比方說他人要接受你的加密錢包里的轉賬資金，你只向對方提供加密錢包的地址即可，密鑰卻不可以透露給對方。因為密鑰是進入你加密錢包資產的唯一密碼，被對方獲取也就相當於加密錢包相關權限的出讓，錢包里的資金就會受到赤裸裸地威脅。

2.軟件加密錢包（熱錢包）VS 硬件加密錢包（冷錢包）


軟件加密錢包，也就是熱錢包可以連接到整個區塊鏈。例如，當你在MEXC上創建賬戶並存入資金時，意味着你將把資金存入MEXC的熱錢包。但MEXC會將大部分用戶的資金轉移到冷錢包。

為什麼把資產轉入到硬件加密錢包（冷錢包）呢？因為冷錢包是一種不與區塊鏈連接的錢包，具備離線使用的特點。它只使用物理媒介來存儲鑰匙，即如果不聯網也就沒有辦法進行轉賬。這大大削弱黑客攻擊數字資產的效果。

由此可見，冷錢包是「保存」用戶數字資產的更安全方式。這種錢包更適合長期投資者，對於新手來說，只想購買少量的加密貨幣，使用熱錢包問題不大。但假設加密貨幣資產較大（涉及到幾百萬USDT以上的加密貨幣）還是建議使用冷錢包。

3.總結


作為進入區塊鏈領域的第一步，擁有加密錢包很有必要。在區塊鏈世界，我們只要記得對錢包助記詞和秘鑰進行備份，那麼我們就不會忍受生活中丟了銀行賬戶那樣的不堪經歷。軟件加密錢包（熱錢包）錢包在交易市場上比較常見，但硬件加密錢包（冷錢包）在安全性上更勝一籌。但不管是哪一種錢包，我們只有比較全面地去理解加密錢包的定義、底層原理及其分類、功能等知識，使用它才會更可靠、更便利。


新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM