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看跌蠟燭圖形態

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2023.08.14 MEXC
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在《看漲蠟燭圖形態》文章中，我們介紹了常見的看漲蠟燭圖形態。看跌蠟燭圖形態正好與之相反，是在上升趨勢之後形成，看跌蠟燭圖形態的出現表明上升趨勢可能反轉成為下跌趨勢。出現看跌蠟燭圖形態時，我們需要結合市場具體位置來分析判斷。常見的看跌蠟燭圖形態包括以下幾種：①吊頸線形態②射擊之星形態③看跌吞沒形態④夕陽之星形態⑤紅三兵形態。


需要注意，不同於傳統金融市場，加密貨幣的蠟燭圖是綠漲紅跌。

①吊頸線形態
吊頸線是看跌蠟燭圖形態之一，是指價格經過一輪上漲後，在高位留下一根長下引線，小實體的K線，陰線或者陽線均可。吊頸線是強烈看跌信號。吊頸線之後第二根K線一般為陰線，陰線長度越長，下跌走勢開啟的可能性也越大。



②射擊之星形態
射擊之星正如其名仿佛一把槍的瞄準星，其形狀是倒錘頭線。射擊之星通常出現在上升趨勢頂部，是比較明顯的見頂信號。射擊之星的實體較短，上引線較長，可以是小陽線或者小陰線。




③看跌吞沒形態
看跌吞沒形態通常發生在上升趨勢的末端，其由2根蠟燭圖組成，第一根蠟燭圖是小陽線，隨後第二根蠟燭圖是大陰線，將小陽線吞沒。看跌吞沒通常表示價格波動十分劇烈，並且市場後續走勢不容樂觀。第二根陰線實體越大，後續下跌趨勢可能越顯著。

④黃昏之星形態
黃昏之星出現在上漲途中，是市場價格走勢見頂的信號，且信號具有較強可靠性。如果市場走勢出現黃昏之星形態，需要謹慎對待。
黃昏之星由3根K線圖組成，其走勢和早晨之星相反。黃昏之星的第1根是陽線，第2根是小陰、小陽或十字線，第3根是陰線，且陰線最低價跌破陽線的最低價。



⑤紅三兵形態
紅三兵形態由三根連續下跌的陰線組成，三根陰線均不存在引線或存在很短的引線。每個交易日的開盤價都與前一日的價格相似，但是隨着賣方的不斷施壓，收盤價不斷下跌。紅三兵形態通常是下跌趨勢的開始。




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