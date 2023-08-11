一文解讀合約信息名詞





合約小白新手在 MEXC 合約頁面進行交易時，可能會對這些專業的名詞感到陌生，不知道代表的含義。在 MEXC 合約交易頁面中，對每一個交易幣種涉及到的相關信息都有整理。我們以 U 本位的 BTC/USDT 交易對來舉例說明。





點擊 MEXC 首頁，在導航欄中選擇【合約交易】-【 USDT 本位永續合約】進入到U本位的合約頁面。









搜索選擇 BTC/USDT 交易對，點擊【交易規則】-【查看所有合約交易規則】，進入到合約信息詳情頁面。









選擇第一個【合約詳解】，這個頁面展示 BTC/USDT 交易對的合約信息詳情。你也可以通過下拉框選擇其他交易對查看相關合約詳情。

















永續合約：由傳統金融的期貨合約演變而來，區別在於永續合約沒有結算日期。也就是說只要倉位沒有爆倉被強制平倉，就永遠不會被動平倉。





指數價格：參照各大主流交易所的價格，根據其價格的加權平均後得到的綜合價格指數。當前頁面顯示的指數價格是 BTC 的指數價格。代幣 BTC 的指數價格參照 BYBIT、HUOBI、MEXC 的交易所價格。





合理價格：該合約的實時合理價格，基於指數價格和市場價格綜合計算得出。將用於計算倉位浮動盈虧以及判斷倉位的強平，可能與合約最新成交價有所偏差，以避免價格操控。





合約面值（1 張） ：表示一張該合約的價值，USDT 本位合約每張合約以幣數量衡量，幣本位合約每張合約以 USD 數量衡量。如 BTC 的合約面值為 1 張 = 0.0001 BTC





最小變動價位：該合約的單位價格漲跌變動的最小值。如 BTC 的最小變動價位是 0.1。





最小下單數量 ：該合約單筆訂單的最小下單數量。如 BTC 的最小交易數量是 0.0001 BTC。





限價訂單價格上限/下限比例： 限價買單價格應小於或等於（1+價格上限比例）*指數價。限價賣單價格應大於或等於（1-價格下限比例）*指數價





最大掛單數量 ：每個交易對的限價單最大掛單數量。





價差保護閾值： 開啟價差保護功能後，止盈止損（計劃委託）達到觸發價，如果該合約的最新價與合理價格價差超過該合約的設定閾值，止盈止損（計劃委託）將被拒絕，請注意價差保護只會在開啟後生效，對未開啟的歷史訂單將不生效。









起始保證金： 開出倉位要求的最低保證金金額。





起始保證金率：開倉倉位價值/倉位保證金。起始保證金率表現了你的杠桿倍數。





維持保證金：維持倉位的最低的保證金要求，當倉位的保證金餘額小於維持保證金時倉位會被強平或減倉。維持保證金 = 倉位名義價值 * 維持保證金率。





維持保證金率：根據用戶的倉位大小計算，維持保證金率不被杠桿倍數影響。





風險限制：MEXC對所有的交易賬戶使用風險限制機制，即系統采用階梯保證金的模式進行風險控制，杠桿倍數大小視持倉大小而定；持倉越大，可獲得杠桿倍數越低。用戶可自行調整杠桿倍數，初始保證金率的算法是根據用戶調整的杠桿倍數而定。





風險限制遞增值：不同代幣的永續合約擁有對應的風險限額和其遞增限額檔位。以 MEXC 平臺上 BTC 永續合約為例，分為了 5 個檔位。













資金費率：基於永續合約市場價格與現貨價格之間的價差，對多頭和空頭交易者定期交換資金費用。當市場趨勢看漲時，資金費率為正，永續合約的多頭交易者將會支付資金費用給空頭交易者。相反，當市場看跌時，資金費率為負，此時是永續交易的空頭交易者向多頭交易者支付資金費用。









收取周期：在 MEXC 所有的永續合約的資金費用一般來說每8小時計算一次。





未實現盈虧：開倉後還未平倉時顯示的做多/做空盈虧情況。

做多：數量(張) * 合約面值(張) * (合理價格-開倉均價)；

做空：數量(張) * 合約面值(張) * (開倉均價-合理價格)。





平倉盈虧：平倉後顯示的做多/做空盈虧情況。

做多：數量(張) * 合約面值(張) * (平倉均價-開倉均價)；

做空：數量(張) * 合約面值(張) * (開倉均價-平倉均價)。





流動性提供方(Maker)：指訂單掛出時未與已有掛單成交，而被放在盤口等待成交，它為市場增加了流動性。





流動性提供方(Maker)手續費率：作為流動性提供方(Maker)需要支付的手續費。在 MEXC 平臺流動性提供方(Maker)手續費率為 0。





流動性提取方(Taker)：訂單掛出時主動與已有訂單立即成交，它提取了市場流動性。





流動性提取方(Taker)手續費率：作為流動性提取方(Taker)需要支付的手續費。在 MEXC 平臺永續合約市場中，流動性提取方(Taker)手續費率為 0.01%。





強平手續費率：當用戶的倉位遭到強平，MEXC 會收取一定比例的手續費。如 BTC 永續合約的強平手續費率為 0.01%。









自動減倉 ：當投資者被強制平倉時，他們的剩餘倉位將被MEXC的永續合約強平系統接管。如果強平倉位未能夠在市場平倉，並且當標記價格達到破產價格時，自動減倉系統將會對持有反方向倉位的投資者進行減倉。減倉的先後順序將根據杠桿和盈利比率決定。





認識合約交易相關的名詞，只是學習使用合約工具的第一步，接下來您需要通過交易操作來掌握所學。在開始正式的合約交易之前，您可以先通過使用 MEXC 提供的 合約模擬盤 進行練習，熟悉後再使用實盤進行交易。



