使用永續合約交易，較之其他種類的投資，合約交易具有較高的投資風險：因為價格可能會向不利於您的方向快速變動。您的虧損可能超過您的期望，而您可能需要做進一步的付款從而保持倉位。因此，MEXC建議您學習並了解相關風險。
要進行永續合約交易，MEXCers需要按照倉位總價值的一定百分比轉入加密貨幣資產，即倉位保證金。如果您買入價值30,000 USDT 的BTC/USDT 永續合約，適用的保證金率為0.5%，則您只需支付150 USDT的倉位保證金。但您的敞口與您購買30,000 USDT價格的BTC價值是一樣的。這意味著，較之您購買相同價值的現貨，市場的任何變動會給您的資金帶來更大的影響。
盡管MEXCers在進行合約交易時會遇見「強制平倉」，但是當「強制平倉」出現的時候，MEXC的強平機制會根據您倉位的風險限製檔位，執行階梯強平的方式，避免全部倉位被強平，控制風險：
全倉模式將取消賬戶下所有當前委託訂單；逐倉模式若開啟自動追加保證金，則會撤銷當前合約所有當前委託訂單。執行完撤單後，若保證金比率仍大於等於100%，則繼續執行下一步。
將同時存在多空方向的全倉倉位進行自成交強制減倉（僅全倉模式的強制平倉會有此步驟）。執行完多空自成交後，若保證金比率仍大於等於100%，則繼續執行下一步。
若您倉位處於風險限制最低檔，則直接進行下一步。若您倉位的風險限制檔位大於1檔，則需要進行降檔處理，即將處於當前檔位的部分倉位被強平引擎按照破產價格接管，從而降低風險限制檔位，接著以降檔後的維持保證金率繼續計算保證金比率是否大於等於100%，若仍滿足強平條件，則繼續降檔處理，直到降為最低檔。
倉位處於最低檔，但是保證金比率大於等於100%，則剩餘倉位被強平引擎按照破產價格接管。
請注意，在異常價格波動和極端市場行情下，系統會採取額外的措施來維護市場穩定，包括但不限於：
永續合約是一種中性的金融工具，只要用正確的方式妥善使用它，就能幫助MEXCers賺取合理的報酬，成為投资加密货币市场的得力助手。
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