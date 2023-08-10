



使用永續合約交易，較之其他種類的投資，合約交易具有較高的投資風險：因為價格可能會向不利於您的方向快速變動。您的虧損可能超過您的期望，而您可能需要做進一步的付款從而保持倉位。因此，MEXC建議您學習並了解相關風險。









要進行永續合約交易，MEXCers需要按照倉位總價值的一定百分比轉入加密貨幣資產，即倉位保證金。如果您買入價值30,000 USDT 的BTC/USDT 永續合約，適用的保證金率為0.5%，則您只需支付150 USDT的倉位保證金。但您的敞口與您購買30,000 USDT價格的BTC價值是一樣的。這意味著，較之您購買相同價值的現貨，市場的任何變動會給您的資金帶來更大的影響。









當永續合約市場出現單邊上漲或者下跌，同時這種單邊行情伴隨著短暫地急跌或者急漲，隨後又回到原本的價格，在 K 線圖上會以細小的虛線呈現。這種「插針」的現象容易觸發許多MEXCers的「強平價格」，造成一夕之間爆倉，連補充保證金都來不及：這種現象將會出現「強制平倉」。





這種現象的產生往往是由於MEXCers在對待單邊行情時的預估不足，同時建倉的時候並沒有設置【止盈止損】。





盡管MEXCers在進行合約交易時會遇見「強制平倉」，但是當「強制平倉」出現的時候，MEXC的強平機制會根據您倉位的風險限製檔位，執行階梯強平的方式，避免全部倉位被強平，控制風險：









全倉模式將取消賬戶下所有當前委託訂單；逐倉模式若開啟自動追加保證金，則會撤銷當前合約所有當前委託訂單。執行完撤單後，若保證金比率仍大於等於100%，則繼續執行下一步。









將同時存在多空方向的全倉倉位進行自成交強制減倉（僅全倉模式的強制平倉會有此步驟）。執行完多空自成交後，若保證金比率仍大於等於100%，則繼續執行下一步。









若您倉位處於風險限制最低檔，則直接進行下一步。若您倉位的風險限制檔位大於1檔，則需要進行降檔處理，即將處於當前檔位的部分倉位被強平引擎按照破產價格接管，從而降低風險限制檔位，接著以降檔後的維持保證金率繼續計算保證金比率是否大於等於100%，若仍滿足強平條件，則繼續降檔處理，直到降為最低檔。













倉位處於最低檔，但是保證金比率大於等於100%，則剩餘倉位被強平引擎按照破產價格接管。









在價格波動大的交易環境下，單一使用高槓桿持有大額倉位的交易者將可能帶來巨大的穿倉損失風險。若保險基金被耗盡，自動減倉系統可能會被觸發，從而給其他交易者帶來額外的風險。





因此MEXC對於所有的交易賬戶使用風險限制機制，即係統採用階梯保證金的模式進行風險控制，槓桿倍數大小視持倉大小而定；持倉越大，可獲得槓桿倍數越低。您可自行調整槓桿倍數，初始保證金率的算法是根據用戶調整的槓桿倍數而定。









開倉前，您需要自行調整槓桿倍數。若沒有調整槓桿倍數，MEXC默認的槓桿倍數為20倍，您可自行調整槓桿。槓桿倍數決定了倉位上限，槓桿倍數越高，您可建立的最大倉位越小；









當您切換槓桿倍數時，頁面會展示用戶可建立的倉位上限的提示。













維持保證金將會直接影響強平價格。因此，MEXC強烈建議您在保證金餘額下降到維持保證金水平前，自行平倉以避免強平。





請注意，在異常價格波動和極端市場行情下，系統會採取額外的措施來維護市場穩定，包括但不限於：





調整合約允許的最高槓桿倍數





調整不同檔位的倉位限制





調整不同檔位的維持保證金比率









永續合約是一種中性的金融工具，只要用正確的方式妥善使用它，就能幫助MEXCers賺取合理的報酬，成為投资加密货币市场的得力助手。



