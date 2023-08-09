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合約交易的優勢

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2023.08.9 MEXC
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合約交易無論在傳統金融還是中心化加密交易平臺中，都占據著極大的市場份額。永續合約已經迅速成為加密貨幣交易中人氣最高的一種投資方式。它為何如此受歡迎？永續合約能對你的交易策略帶來怎樣的幫助？

1. 杠桿


通常來講，永續合約交易具備杠桿功能，可以用比較小的「本金」獲得巨額收益。那麽，這個邏輯是如何實現的呢？這是因為永續合約具有保證金機制：您只需要存入少量的保證金即可滿足開倉條件；同時，少量保證金使得投資者在投資行為中的風險敞口比較小

例如

在MEXC上，若您投資BTC/USDT永續合約，您只需要投入現貨價格的5%即可完成多頭或者空頭的建倉。以融資買入為例，假如想購入30,000 USDT市值的一枚BTC：

  • 在BTC的初始保證金為100%時，開倉需要30,000 USDT（對應1倍杠桿）；

  • 在初始保證金為80%時，只需要24,000 USDT就可以開倉；

  • 在 MEXC，BTC USDT 永續的杠桿倍數200倍，相當於您只需要花費150u即可開倉，保證金率只有0.5%

此外，MEXC還為您開發了多種「杠桿模式」：您可以選擇在多空方向使用相同的杠桿還是不同的杠桿。


2. 交易策略


2.1 雙邊行情T+0


  • 因為永續合約的運作機制是「雙邊行情T+0」，所以，無論遇到上漲趨勢還是下跌趨勢，您都可以使用永續合約獲利。無論您是在上漲趨勢中做多某個合約交易對，還是您在下跌趨勢中做空某個合約交易對，您都可以獲利滿滿。所以，放大到整個加密貨幣市場行情中去理解，使用永續合約，可以使您「牛熊皆利」。

  • 為了滿足部分MEXCers在短線趨勢中擴大收益，MEXC在合約交易中增添了「止盈反手」和「止損反手」，幫助MEXCers在短線趨勢中賺取雙邊行情的利潤


2.2 與現貨市場的相似性


  • 一提到「永續合約」或者「合約交易」，有部分MEXCers認為這是一種高深並且風險極大的金融工具。其實，合約交易在行情上是模擬現貨交易的。

  • 一方面，合約交易通過「資金費率」使得合約結算價格趨近於現貨市場，避免價格的極端波動，控制了風險；另一方面，合約委托包含了MEXCers常見的幾種現貨下單方式：限價，市價， 計劃委托（對應現貨的限價止盈止損）。因此，如果您在現貨市場交易過，永續合約交易對您來說也並不費力


2.3 便於結算


  • 在現貨市場：要投資某個數字貨幣，您必須得擁有這個幣種，等到有收益之後，完成變現；或者，如果您錢包中有某個數字貨幣，並且需要變現，那您需要把它充值到交易所的錢包中，再到現貨交易市場賣出後完成變現。

  • 永續合約只有U本位和幣本位兩種，U本位的建倉和平倉，只需要擁有USDT即可；幣本位建倉和平倉，只需要擁有相應的幣種即可。便捷的結算機制有利於更加快捷的交易

2.4 對沖風險


永續合約的交易模式時「雙邊行情T+0」，既可以做多，也可以做空；而現貨的交易模式是「單邊行情T+0」，只能做多。所以，當遇到熊市或者行情下跌回調的時候，如果您在現貨交易中還保有倉位，那麽您只能選擇忍受資產減少，或者止損離場。但是，在永續合約中使用「雙向持倉」模式，同時保有相同多空兩個倉位，做到總資產的收支平衡。


2.5 Maker費率為0


在MEXC合約交易中，Maker手續費降至0。 簡單點講，Maker其實就是掛限價單、排隊等待成交的人，他們提供市場深度，屬於被動成交。您也可以通過這種特殊的下單方式來合理規避資金磨損


2.6 風險可控


MEXC作為成熟的合約交易平臺，為U本位和幣本位交易對提供定制化保證金模式

  • 全倉模式之下，MEXCers的所有可用資金都將作為倉位保證金

  • 逐倉杠桿模式之下，每個倉位都有單獨的保證金賬戶：這意味著MEXCers可以靈活選擇將保證金平均分攤於所有倉位，也可以為不同倉位設置不同的保證金限額。


3. 總結


對於MEXCers來說，永續合約是一種在加密貨幣市場中「無到期日」且「持有杠桿倉位」的簡單方法。定制化保證金模式等創新功能讓交易者可以部署復雜的交易策略，從而更高效地管理MEXCers的保證金和盈虧情況。這使得永續合約幣本位保證金成為了長線投資者、投機者和對沖者的理想產品

風險提示：交易有風險，投資需謹慎。本內容不構成對投資的任何建議。請您根據個人的投資目標、財務狀況及風險承受能力，自行決定投資策略。


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