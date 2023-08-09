合約交易無論在傳統金融還是中心化加密交易平臺中，都占據著極大的市場份額。永續合約已經迅速成為加密貨幣交易中人氣最高的一種投資方式。它為何如此受歡迎？永續合約能對你的交易策略帶來怎樣的幫助？
通常來講，永續合約交易具備杠桿功能，可以用比較小的「本金」獲得巨額收益。那麽，這個邏輯是如何實現的呢？這是因為永續合約具有保證金機制：您只需要存入少量的保證金即可滿足開倉條件；同時，少量保證金使得投資者在投資行為中的風險敞口比較小。
例如
在MEXC上，若您投資BTC/USDT永續合約，您只需要投入現貨價格的5%，即可完成多頭或者空頭的建倉。以融資買入為例，假如想購入30,000 USDT市值的一枚BTC：
此外，MEXC還為您開發了多種「杠桿模式」：您可以選擇在多空方向使用相同的杠桿還是不同的杠桿。
永續合約的交易模式時「雙邊行情T+0」，既可以做多，也可以做空；而現貨的交易模式是「單邊行情T+0」，只能做多。所以，當遇到熊市或者行情下跌回調的時候，如果您在現貨交易中還保有倉位，那麽您只能選擇忍受資產減少，或者止損離場。但是，在永續合約中使用「雙向持倉」模式，同時保有相同多空兩個倉位，做到總資產的收支平衡。
在MEXC合約交易中，Maker手續費降至0。 簡單點講，Maker其實就是掛限價單、排隊等待成交的人，他們提供市場深度，屬於被動成交。您也可以通過這種特殊的下單方式來合理規避資金磨損。
MEXC作為成熟的合約交易平臺，為U本位和幣本位交易對提供定制化保證金模式：
對於MEXCers來說，永續合約是一種在加密貨幣市場中「無到期日」且「持有杠桿倉位」的簡單方法。定制化保證金模式等創新功能讓交易者可以部署復雜的交易策略，從而更高效地管理MEXCers的保證金和盈虧情況。這使得永續合約幣本位保證金成為了長線投資者、投機者和對沖者的理想產品。
風險提示：交易有風險，投資需謹慎。本內容不構成對投資的任何建議。請您根據個人的投資目標、財務狀況及風險承受能力，自行決定投資策略。